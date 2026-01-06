台積電（2330）領軍飆台股…0050狂吸散戶！網不留情酸：00981A也是

台股在台積電（2330）強勢帶動下站穩3萬點關卡，市值型ETF買氣同步噴出。元大台灣50（0050）成交量與價格齊揚，引來大量散戶進場，也意外把主動式ETF一併捲進討論，成為股板另類焦點。

根據報導，受台積電大漲影響，0050在1月5日盤中表現強勢，截至9時56分，上漲2.35元、暫報69.3元，漲幅達3.58%，成交量超過8.4萬張。市場關注台積電即將於1月15日召開法說會，並傳出先進製程價格可能再度調整的消息。此外，0050日前公告季配息，每單位配發1元，預定1月22日除息、2月11日發放，超過200萬名受益人有機會在農曆年前領到股息。

法人動向方面，外資上週五賣超0050約1.14萬張，自營商買超1182張，主力買超4361張，市場人士認為，在台積電權重占比超過6成的結構下，0050直接受惠指數與權值股同步創高。

不少網友對行情表現感到振奮，留言包括「不敗:我早就買了」、「最好的歐印時機是昨天，第二好的歐印時機就是現在？」、「台積電無腦多」、「賺爛」、「如果有來世，我想all in GG」，也有人形容台積電一檔就撐起整檔ETF，「台積一個人的50」。

不過，隨著0050買氣爆量，也有質疑聲浪浮現，部分留言開始點名主動式ETF一同被捲入，「00981A也是散戶」、「00981A：」、「00981A：大家好 我是新同學」，有人直言「今天漲這麼多，主動式的只有分到甜不辣的熱湯？！」，也有人酸「外資：繼續割0050新韭菜」、「散戶買外資賣」、「等著被套吧 笑死 大漲才要追」、「大量出貨給韭菜」，甚至用「永動機」、「左腳踩右腳」來形容市場結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。