台積電（2330）領軍飆台股…0050狂吸散戶！網不留情酸：00981A也是

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電領軍台股站穩3萬點，0050價量齊揚，逾200萬受益人有望年前領紅包。記者陳正興／攝影
台積電領軍台股站穩3萬點，0050價量齊揚，逾200萬受益人有望年前領紅包。記者陳正興／攝影

台股在台積電（2330）強勢帶動下站穩3萬點關卡，市值型ETF買氣同步噴出。元大台灣50（0050）成交量與價格齊揚，引來大量散戶進場，也意外把主動式ETF一併捲進討論，成為股板另類焦點。

根據報導，受台積電大漲影響，0050在1月5日盤中表現強勢，截至9時56分，上漲2.35元、暫報69.3元，漲幅達3.58%，成交量超過8.4萬張。市場關注台積電即將於1月15日召開法說會，並傳出先進製程價格可能再度調整的消息。此外，0050日前公告季配息，每單位配發1元，預定1月22日除息、2月11日發放，超過200萬名受益人有機會在農曆年前領到股息。

法人動向方面，外資上週五賣超0050約1.14萬張，自營商買超1182張，主力買超4361張，市場人士認為，在台積電權重占比超過6成的結構下，0050直接受惠指數與權值股同步創高。

不少網友對行情表現感到振奮，留言包括「不敗:我早就買了」、「最好的歐印時機是昨天，第二好的歐印時機就是現在？」、「台積電無腦多」、「賺爛」、「如果有來世，我想all in GG」，也有人形容台積電一檔就撐起整檔ETF，「台積一個人的50」。

不過，隨著0050買氣爆量，也有質疑聲浪浮現，部分留言開始點名主動式ETF一同被捲入，「00981A也是散戶」、「00981A：」、「00981A：大家好 我是新同學」，有人直言「今天漲這麼多，主動式的只有分到甜不辣的熱湯？！」，也有人酸「外資：繼續割0050新韭菜」、「散戶買外資賣」、「等著被套吧 笑死 大漲才要追」、「大量出貨給韭菜」，甚至用「永動機」、「左腳踩右腳」來形容市場結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 ETF

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

＊原文發文時間為1月5日 見證歷史的一天台股衝上三萬點，今天收在30,105點，如果你長期持有、股息再投入，甚至加上穩定的槓桿，現在應該都有不錯的成果，多點耐心不要去看短期的漲跌，時間會給你一個

台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

台股站上3萬點關卡，藝人黃鐙輝在受訪時分享自身投資心法，表示自己屬於長期持有型投資人，認為只要堅持看好的方向，就不需要過度在意市場短期波動。 黃鐙輝指出，他相當認同巴菲特的投資理論，若投資目標是

台積電（2330）領軍飆台股…0050狂吸散戶！網不留情酸：00981A也是

台股在台積電（2330）強勢帶動下站穩3萬點關卡，市值型ETF買氣同步噴出。元大台灣50（0050）成交量與價格齊揚，引來大量散戶進場，也意外把主動式ETF一併捲進討論，成為股板另類焦點。 編輯推薦

買了0050、0052還跑贏它們！00981A 強漲收17.15元歷史新高

主動統一台股增長（00981A）憑藉高超的操盤實力，在去年創下七成報酬率。6日成分股納入元大台灣50（0050）與富邦科...

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

＊原文發文時間為1月5日 台股今天靠著台積電（2330）奮力一蹬，直接飛越30000點，不管是買進台積電的，還是買進一票持有台積電的ETF，大家心情都不錯。 這趟回南部很有感，吃個早午餐，都有

台股上市櫃公司總市值突破107兆 台股ETF市場規模將挑戰4兆大關

台股多頭行情從2025年一路旺到2026年！2026年開市後，台股大盤就接連兩天創新高，台積電（2330）6日收盤再衝出...

