快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

00994A 主動第一金台股優 ETF 7日掛牌新兵報到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
縣市長九合一選舉年台股漲勢可期。資料來源：CMoney
縣市長九合一選舉年台股漲勢可期。資料來源：CMoney

2026年主動式台股ETF掛牌交易新兵報到，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）自1月7日起在證交所上市掛牌交易。儘管台股處歷史新高價位，00994A經理人張正中看好2026年台股持續多頭格局，獲利來源不僅包括過去一年高度成長動能的AI領域，未來一年更擴及低基期的傳產、金融等領域，台股的獲利來源更均衡，現在參與台股投資仍有高點可期。

張正中分析，2025年12月美股指數持續上攻，四大指數站均線之上，台股跟進上揚站穩28,000點之上，同時已攻抵30,500點再創歷史新高，類股輪動格局出現，金融股轉強，中小型股也受惠內資買盤力拱上揚。華爾街13家券商預估2026年標普500指數目標價在7,100點至8,000點，中位數為7,600點，預估指數空數仍有一成至兩成水準。

張正中指出，台股與美股的連動程度高，市場預期2026年企業獲利年增率超過15%，2013年以來，產業獲利年度，台股全數出現上揚，從目前的獲利預估，也提供台股較強的上漲底氣；支撐台股上攻的關鍵包括，張正中說明，產業的獲利不再只由AI科技股獨撐，可望擴及傳產及金融產業，科技、傳產，及金融產業獲利成長率預估分別達24%、16%，及8%。

美國11月將舉行期中選舉，從前面四次前哨戰選舉結果共和黨連敗，美國總統川普為拉台選情與民調支持度，預料將在2026年釋放穩物價、降關稅、寬融資等多項政策利多，有利金融市場後市；同樣，台灣年底將舉行九合一選舉，按過往多有選舉年行情助攻，2000年至2022年縣市長、九合一選舉年，台股當年度平均漲幅13%，上漲機率達67%。

市場仍擔憂AI泡沫化，或是台股評價偏高等疑慮，張正中提醒，這些不確定性可能加大台股波動度，高波動成常態，台股近16年每年高低點震幅平均值為29%，中位數為24%，且有68%的機率震幅超過20%，台股波動放大情形難以避免。AI獲利強勁，評價仍明顯低於網路泡沫化時期，未見泡沫破滅現象，受惠AI大投資加持，推升台灣出口，2025年出口成長率逾30%，加上投資人超額儲蓄將突破5兆元，市場流動性不虞匱乏，都為台股提供堅實動能，張正中建議，投資人不妨藉由台股主動式ETF，參與台股金馬年行情與選舉年行情。

00994A鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，第一大持股權重最高可達30%，鎖定重砲個股集中火力投資有利拉高投資勝算，緊跟投資市場脈動，投資人除了參與台股行情，也偏好定期收益機會，00994A提供每季收益分配機制，是投資人追求價息收益成長的投資新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 九合一選舉

延伸閱讀

台股衝破3萬點！他好奇「8000點年代怎麼活」 網嘆：至少買得起房

台股強到沒朋友！郭哲榮喊出「寂寞無敵」：連4天創高不甩美股

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

台股ETF受益人周增2.1萬人 主動式人氣最旺 00992A科技型最看俏

相關新聞

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

＊原文發文時間為1月5日 台股今天靠著台積電（2330）奮力一蹬，直接飛越30000點，不管是買進台積電的，還是買進一票持有台積電的ETF，大家心情都不錯。 這趟回南部很有感，吃個早午餐，都有

00981A買0050跟0052…經理人放棄選股？葉芷娟：為突破10％限制下的聰明操作

00981A買0050、0052 一覺起來，發現網路上對於00981A買0050和0052的討論炸鍋，不少人覺得主動型ETF去買被動ETF讓投資人被剝2層費用皮，不少指數投資人更是覺得撿到槍，藉此大

009815一次打包AI印鈔機！股海老牛提4優點：適合懶人長期持有

果然被私訊問到另一檔新募集的大華美國MAG7+（009815），老牛正在外面拍影片，幫大家抓一些重點來分享： 別再糾結買哪支美股！一單打包AI時代的「獲利印鈔機」。 很多人想跟上AI浪潮，卻卡在：複委託手續費高、沒時間盯盤研究個股、怕單壓一支風險太高 精選頂尖A咖，一次入袋美股7大科技巨頭（MAG7），這些企業掌控全球雲端、AI與電動車核心技術。 專注AI成長紅利，不只是買科技股，更是深度佈局AI全產業鏈，精準卡位未來10年的高成長潛力。 動態配置更穩健，由專業經理人隨時緊盯市場調整，因應波動靈活佈署，比自己盲目選股更安心。

00981A持有0050和0052非首創…巴菲特、木頭姐都幹過！達人：反該擔心這些事

看到很多在討論主動統一台股增長（00981A）買元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）的事。 大家應該都知道我不推薦也不認同主動基金主動ETF，但這事我覺得沒啥奇怪也不是個問題。 看到一些

台股衝破3萬點！新一代市值型ETF 含積量比拚 法人最愛排行榜出爐

隨著台股大盤勢如破竹衝上3萬點大關，「護國神山」台積電（2330）的飆漲行情成為推升指數的關鍵動能。在此背景下，含台積電...

00994A 主動第一金台股優 ETF 7日掛牌新兵報到

2026年主動式台股ETF掛牌交易新兵報到，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）自1月7日起在證交所上市掛牌交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。