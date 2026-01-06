00994A 主動第一金台股優 ETF 7日掛牌新兵報到

2026年主動式台股ETF掛牌交易新兵報到，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）自1月7日起在證交所上市掛牌交易。儘管台股處歷史新高價位，00994A經理人張正中看好2026年台股持續多頭格局，獲利來源不僅包括過去一年高度成長動能的AI領域，未來一年更擴及低基期的傳產、金融等領域，台股的獲利來源更均衡，現在參與台股投資仍有高點可期。

張正中分析，2025年12月美股指數持續上攻，四大指數站均線之上，台股跟進上揚站穩28,000點之上，同時已攻抵30,500點再創歷史新高，類股輪動格局出現，金融股轉強，中小型股也受惠內資買盤力拱上揚。華爾街13家券商預估2026年標普500指數目標價在7,100點至8,000點，中位數為7,600點，預估指數空數仍有一成至兩成水準。

張正中指出，台股與美股的連動程度高，市場預期2026年企業獲利年增率超過15%，2013年以來，產業獲利年度，台股全數出現上揚，從目前的獲利預估，也提供台股較強的上漲底氣；支撐台股上攻的關鍵包括，張正中說明，產業的獲利不再只由AI科技股獨撐，可望擴及傳產及金融產業，科技、傳產，及金融產業獲利成長率預估分別達24%、16%，及8%。

美國11月將舉行期中選舉，從前面四次前哨戰選舉結果共和黨連敗，美國總統川普為拉台選情與民調支持度，預料將在2026年釋放穩物價、降關稅、寬融資等多項政策利多，有利金融市場後市；同樣，台灣年底將舉行九合一選舉，按過往多有選舉年行情助攻，2000年至2022年縣市長、九合一選舉年，台股當年度平均漲幅13%，上漲機率達67%。

市場仍擔憂AI泡沫化，或是台股評價偏高等疑慮，張正中提醒，這些不確定性可能加大台股波動度，高波動成常態，台股近16年每年高低點震幅平均值為29%，中位數為24%，且有68%的機率震幅超過20%，台股波動放大情形難以避免。AI獲利強勁，評價仍明顯低於網路泡沫化時期，未見泡沫破滅現象，受惠AI大投資加持，推升台灣出口，2025年出口成長率逾30%，加上投資人超額儲蓄將突破5兆元，市場流動性不虞匱乏，都為台股提供堅實動能，張正中建議，投資人不妨藉由台股主動式ETF，參與台股金馬年行情與選舉年行情。

00994A鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，第一大持股權重最高可達30%，鎖定重砲個股集中火力投資有利拉高投資勝算，緊跟投資市場脈動，投資人除了參與台股行情，也偏好定期收益機會，00994A提供每季收益分配機制，是投資人追求價息收益成長的投資新選擇。

