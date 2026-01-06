買了0050、0052還跑贏它們！00981A 強漲收17.15元歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

主動統一台股增長（00981A）憑藉高超的操盤實力，在去年創下七成報酬率。6日成分股納入元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），股價收盤上漲1.96%，不但漲贏0052的1.73%、0050的1.29%，更收在當日最高價17.15元，是第一檔站上17元的主動式ETF

00981A第一大成分股台積電（2330）比重來到10.24%之後，再買進0050、0052等高含積量的ETF，這項操作策略，在PTT股板及各大投資社群引發高度關注。

ETF達人表示，由於現行法規對主動式ETF設有單一持股不得超過10%的限制，00981A經理人選擇買進0050、0052兩檔高含「積」量的ETF，完全體現主動式ETF靈活調整持股以及為投資人追求超額報酬兩大特性，這樣突破框架不僅聰明，新建倉也完美參與到昨天台積電的大漲，長線動能更添助益。

00981A加碼高含積ETF，主要持股仍舊重倉布局在AI趨勢向上的主流成長股，最新前十大成分股包含台積電、緯穎（6669）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、台達電（2308）、金像電（2368）、貿聯-KY（3665）、台燿（6274）、旺矽（6223）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

