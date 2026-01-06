快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股飛越3萬點，高股息ETF卻沒動靜？不是元大高股息（0056）太爛，只是這波資金全在瘋AI。中央社
台股飛越3萬點，高股息ETF卻沒動靜？不是元大高股息（0056）太爛，只是這波資金全在瘋AI。中央社

＊原文發文時間為1月5日

台股今天靠著台積電（2330）奮力一蹬，直接飛越30000點，不管是買進台積電的，還是買進一票持有台積電的ETF，大家心情都不錯。

這趟回南部很有感，吃個早午餐，都有機會聽到一旁的大哥大姐在「上課」。

從中美貿易、講到AI科技，從宏觀到微觀，各種低買高賣、法人進出觀察、交易心得反思，我就點了一份蛋餅跟熱美式，就能聽到這麼完整的操作心法，也算是挺幸福的。

而當市場一片欣喜狂歡之際，高股息ETF投資人也坐不住了。今天從南部搭車北上，在車站遇到一位帥哥車長前來相認，他問我：

「0056還能買嗎？」

我跟他說，不是高股息ETF太爛，主要是這段時間市場圍繞在「萬般皆下品，唯有AI高」的氛圍，因為高股息ETF成分股多半沒有AI，所以股價才沒有什麼反應。

如果站在配息穩定的角度，高股息ETF其實也沒有這麼差。

最後我也建議車長考慮配一點市值/科技型ETF，盡量避免進場針對單一產業或個股殺進殺出，這樣可能太累了。

畢竟車長平時工作比較忙，沒有時間看盤。當然更重要的是，我就在車上。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 2330台積電 0056元大高股息 台股 成分股 AI

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

00881、00830大吃台美股AI紅利！市場「3關鍵」長線看好：會配又會漲

台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

相關新聞

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

＊原文發文時間為1月5日 台股今天靠著台積電（2330）奮力一蹬，直接飛越30000點，不管是買進台積電的，還是買進一票持有台積電的ETF，大家心情都不錯。 這趟回南部很有感，吃個早午餐，都有

00981A買0050跟0052…經理人放棄選股？葉芷娟：為突破10％限制下的聰明操作

00981A買0050、0052 一覺起來，發現網路上對於00981A買0050和0052的討論炸鍋，不少人覺得主動型ETF去買被動ETF讓投資人被剝2層費用皮，不少指數投資人更是覺得撿到槍，藉此大

009815一次打包AI印鈔機！股海老牛提4優點：適合懶人長期持有

果然被私訊問到另一檔新募集的大華美國MAG7+（009815），老牛正在外面拍影片，幫大家抓一些重點來分享： 別再糾結買哪支美股！一單打包AI時代的「獲利印鈔機」。 很多人想跟上AI浪潮，卻卡在：複委託手續費高、沒時間盯盤研究個股、怕單壓一支風險太高 精選頂尖A咖，一次入袋美股7大科技巨頭（MAG7），這些企業掌控全球雲端、AI與電動車核心技術。 專注AI成長紅利，不只是買科技股，更是深度佈局AI全產業鏈，精準卡位未來10年的高成長潛力。 動態配置更穩健，由專業經理人隨時緊盯市場調整，因應波動靈活佈署，比自己盲目選股更安心。

00981A持有0050和0052非首創…巴菲特、木頭姐都幹過！達人：反該擔心這些事

看到很多在討論主動統一台股增長（00981A）買元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）的事。 大家應該都知道我不推薦也不認同主動基金主動ETF，但這事我覺得沒啥奇怪也不是個問題。 看到一些

台股衝破3萬點！新一代市值型ETF 含積量比拚 法人最愛排行榜出爐

隨著台股大盤勢如破竹衝上3萬點大關，「護國神山」台積電（2330）的飆漲行情成為推升指數的關鍵動能。在此背景下，含台積電...

00994A 主動第一金台股優 ETF 7日掛牌新兵報到

2026年主動式台股ETF掛牌交易新兵報到，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）自1月7日起在證交所上市掛牌交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。