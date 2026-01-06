台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

＊原文發文時間為1月5日

台股今天靠著台積電（2330）奮力一蹬，直接飛越30000點，不管是買進台積電的，還是買進一票持有台積電的ETF，大家心情都不錯。

這趟回南部很有感，吃個早午餐，都有機會聽到一旁的大哥大姐在「上課」。

從中美貿易、講到AI科技，從宏觀到微觀，各種低買高賣、法人進出觀察、交易心得反思，我就點了一份蛋餅跟熱美式，就能聽到這麼完整的操作心法，也算是挺幸福的。

而當市場一片欣喜狂歡之際，高股息ETF投資人也坐不住了。今天從南部搭車北上，在車站遇到一位帥哥車長前來相認，他問我：

「0056還能買嗎？」

我跟他說，不是高股息ETF太爛，主要是這段時間市場圍繞在「萬般皆下品，唯有AI高」的氛圍，因為高股息ETF成分股多半沒有AI，所以股價才沒有什麼反應。

如果站在配息穩定的角度，高股息ETF其實也沒有這麼差。

最後我也建議車長考慮配一點市值/科技型ETF，盡量避免進場針對單一產業或個股殺進殺出，這樣可能太累了。

畢竟車長平時工作比較忙，沒有時間看盤。當然更重要的是，我就在車上。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。