00981A買0050跟0052…經理人放棄選股？葉芷娟：為突破10％限制下的聰明操作

00981A買0050、0052

一覺起來，發現網路上對於00981A買0050和0052的討論炸鍋，不少人覺得主動型ETF去買被動ETF讓投資人被剝2層費用皮，不少指數投資人更是覺得撿到槍，藉此大酸00981A打不贏只能加入。

我認為真的不用這麼無限上綱，骨子裡就是「可以買多少台積電」的問題。

早期的ETF沒有這麼多限制，0050台積電占61%、0052台積電占68%。後來的被動式ETF大都有單一權重上限30%的規定、主動式基金/ETF甚至單一權重最高只能10%。

但偏偏這幾年台積電表現超亮眼，占大盤權重也高，若不加入，績效就可能輸大盤。所以我們會發現，各家基金公司開始努力合法合規的申請，希望突破法規，拉高可以買台積電的比重。

例如：00922國泰台灣領袖50去年就率先突破，拿到單一權重如果超過30%，就以個股占整體加權指數比重為權重。簡單來說就是台積電現在占台股整體大盤權重約40%，00922也可以買到40%、未來如果到50%，它也可以到50%。類似策略，即將發行的009816凱基TOP50也一樣。

主動式ETF部分，我特別去看了00981A公開說明書，就是單一成分股最多買10%，沒有任何但書。但00991A主動復華未來50就不一樣了，公開說明書有特別提到，除了第一大成份股外，不得有成份股占比超過10%，但第一大成份股最多能占比30%，這又比其他主動式基金/ETF更高，所以目前00991A的台積電占比有到18%。

而且老實說，00981A這樣的買，0050也不過占它整體1.46%、0052占0.72%比重而已，以此說經理人放棄選股，真的過頭了！（同一天經理人還買了聯發科、群聯、亞翔、國巨）

我之前在專欄裡曾經寫過，我對00981A的擔憂，反而是短時間規模就衝破500億這件事。新資金不斷進來，經理人會被迫追價買進去；又或者因為規模大，新看好的標的，若買進去/賣出去，容易造成市場干擾，未來會有越來越多綁手綁腳的狀況而影響績效。

我私下問過不少操盤手，主動基金大家覺得80-200億左右是最好操作的規模，可以靈活選股操作，當然不是說規模變大績效就一定會變很差，只是不爭的事實就是，未來非戰之罪的狀況會越來越多，這才是考驗。

◎本文內容已獲 葉芷娟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。