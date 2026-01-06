009815一次打包AI印鈔機！股海老牛提4優點：適合懶人長期持有
果然被私訊問到另一檔新募集的大華美國MAG7+（009815），老牛正在外面拍影片，幫大家抓一些重點來分享：
別再糾結買哪支美股！一單打包AI時代的「獲利印鈔機」。
很多人想跟上AI浪潮，卻卡在：複委託手續費高、沒時間盯盤研究個股、怕單壓一支風險太高
精選頂尖A咖，一次入袋美股7大科技巨頭（MAG7），這些企業掌控全球雲端、AI與電動車核心技術。
專注AI成長紅利，不只是買科技股，更是深度佈局AI全產業鏈，精準卡位未來10年的高成長潛力。
動態配置更穩健，由專業經理人隨時緊盯市場調整，因應波動靈活佈署，比自己盲目選股更安心。
低門檻參與美股，不需大筆資金、不需處理繁瑣手續，用台幣就能輕鬆持有全球最具競爭力的龍頭企業。
如果你也在找適合「長期持有、懶人配置」的標的，這檔009815值得放入清單。
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
