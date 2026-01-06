00917配息率13.2%太香 暫停初級市場申購

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元月除息的ETF戰打得火熱，繼主動安聯台灣高息進行初級市場配售後，中信特選金融（00917）為避免配息被稀釋，6日起暫停受理初級市場申購，提醒投資人，在次級市場進出時需留意合理折溢價。

中信特選金融（00917）12月底的收益分配第一階段評價結果在1月2日發布公告，並定於1月19日進行除息，每受益權單位擬配發3.5元，以5日收盤價換算，年度配息殖利率達13.22%，每受益權單位擬配發金額及年度配息殖利率皆創掛牌以來新高。

在配息公告後，買盤積極，成交增溫，5日成交4,406張，為2022年11月14日之後最大量；成交1.16億元，也創掛牌以來第四大量。也增發12,000,000受益權單位，總發行單位數上升至38,978,000個。

中國信託投信公告指出，為保障既有受益人權益，避免除息日ETF因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，擬自1月6日起暫停受理初級市場申購申請，並於1月19日恢復初級市場申購申請。

投資人無法進行初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進ETF受益憑證。惟須留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市場 除息 配息

相關新聞

009815一次打包AI印鈔機！股海老牛提4優點：適合懶人長期持有

果然被私訊問到另一檔新募集的大華美國MAG7+（009815），老牛正在外面拍影片，幫大家抓一些重點來分享： 別再糾結買哪支美股！一單打包AI時代的「獲利印鈔機」。 很多人想跟上AI浪潮，卻卡在：複委託手續費高、沒時間盯盤研究個股、怕單壓一支風險太高 精選頂尖A咖，一次入袋美股7大科技巨頭（MAG7），這些企業掌控全球雲端、AI與電動車核心技術。 專注AI成長紅利，不只是買科技股，更是深度佈局AI全產業鏈，精準卡位未來10年的高成長潛力。 動態配置更穩健，由專業經理人隨時緊盯市場調整，因應波動靈活佈署，比自己盲目選股更安心。

00981A持有0050和0052非首創…巴菲特、木頭姐都幹過！達人：反該擔心這些事

看到很多在討論主動統一台股增長（00981A）買元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）的事。 大家應該都知道我不推薦也不認同主動基金主動ETF，但這事我覺得沒啥奇怪也不是個問題。 看到一些

台股衝破3萬點！新一代市值型ETF 含積量比拚 法人最愛排行榜出爐

隨著台股大盤勢如破竹衝上3萬點大關，「護國神山」台積電（2330）的飆漲行情成為推升指數的關鍵動能。在此背景下，含台積電...

00990A、00991A為主動式ETF添火！小童曝「更看好它」：經理人長期贏大盤

如果說2024年是「高股息之亂」，2025年稱它為「主動式ETF之戰」不為過吧？近期又有兩檔主動式ETF新上市，以下來逐步拆解。 00990A、00991A這兩檔主動式ETF的熱度也真的是非常高，不只是上市的短短幾天就各自衝破百億規模，連受益人數的部分也是輕鬆超越萬人大關。也因為有這兩檔新兵的加持，更讓台股整體的主動式ETF規模突破1500億元。

00981A居然持有0050跟0052是幫忙抬轎？陳重銘曝光原因：比例很小

主動統一台股增長（00981A）居然持有元大台灣50（0050）跟富邦科技（0052），主動型的要靠被動型來幫忙抬轎嗎？經理人是怎樣選股的啊... 是因為00981A有限制，單一持股不能超過10%，

00881、00830大吃台美股AI紅利！市場「3關鍵」長線看好：會配又會漲

喜迎2026年，台股加權指數連續兩個交易日上漲，昨（5）日正式突破30,000點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。 國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。

