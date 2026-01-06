00917配息率13.2%太香 暫停初級市場申購

元月除息的ETF戰打得火熱，繼主動安聯台灣高息進行初級市場配售後，中信特選金融（00917）為避免配息被稀釋，6日起暫停受理初級市場申購，提醒投資人，在次級市場進出時需留意合理折溢價。

中信特選金融（00917）12月底的收益分配第一階段評價結果在1月2日發布公告，並定於1月19日進行除息，每受益權單位擬配發3.5元，以5日收盤價換算，年度配息殖利率達13.22%，每受益權單位擬配發金額及年度配息殖利率皆創掛牌以來新高。

在配息公告後，買盤積極，成交增溫，5日成交4,406張，為2022年11月14日之後最大量；成交1.16億元，也創掛牌以來第四大量。也增發12,000,000受益權單位，總發行單位數上升至38,978,000個。

中國信託投信公告指出，為保障既有受益人權益，避免除息日ETF因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，擬自1月6日起暫停受理初級市場申購申請，並於1月19日恢復初級市場申購申請。

投資人無法進行初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進ETF受益憑證。惟須留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。