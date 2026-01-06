00981A持有0050和0052非首創…巴菲特、木頭姐都幹過！達人：反該擔心這些事

快訊

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
主動基金買ETF在國際上早就是常態，連波克夏和ARK都會這樣配置，真的不值得大驚小怪。與其糾結那1%持股被多收費用，不如擔心主動基金原本就高昂的經理費，以及無法保證的未來績效。記者陳正興／攝影
主動基金買ETF在國際上早就是常態，連波克夏和ARK都會這樣配置，真的不值得大驚小怪。與其糾結那1%持股被多收費用，不如擔心主動基金原本就高昂的經理費，以及無法保證的未來績效。記者陳正興／攝影

看到很多在討論主動統一台股增長（00981A）買元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）的事。

大家應該都知道我不推薦也不認同主動基金主動ETF，但這事我覺得沒啥奇怪也不是個問題。

看到一些網上討論說啥前所未見，還有說是打不過就加入，講得主動基金買1% 2%的ETF就多嚴重似的。

首先，這是不是00981A首創的，當然不是，以前還很少主動ETF的時代，就很多主動基金或主動投資人會持有ETF了，最有名的應屬波克夏也曾經持有標普500ETF。

就算不講開放型基金，只看ETF，你去看最有名的木頭姐旗下的那些主動ETF，不時就是會持有一些特定產業的ETF根本稀鬆平常。更不用說一些策略型配置型的主動ETF，各類ETF就是它們持有的主力。

當然大家持有ETF的原因不同，可能是方便投特定產業或資產，可能是像台股基金想要多持一些台積電，也可能就是配置中需要有一些Beta當底（覺得一些多的資金 放現金不划算）。

這些我不覺得有什麼問題，一些主動投資人難到買一些ETF配置，就不是好的主動投資人了嗎？

至於多交一層費用，不是AOA那樣自家ETF能減免當然是會啊，但買主動基金的人都願意交貴貴經理費了，佔1%的0050能增加多少經理費，我覺得也不是重點。

講這麼多，當然不是要去認同主動基金的這項操作，只是覺得這個並不是什麼問題。高費用和無法確定經理人未來表現才是真正的問題

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

