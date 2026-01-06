00981A持有0050和0052非首創…巴菲特、木頭姐都幹過！達人：反該擔心這些事
看到很多在討論主動統一台股增長（00981A）買元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）的事。
大家應該都知道我不推薦也不認同主動基金主動ETF，但這事我覺得沒啥奇怪也不是個問題。
看到一些網上討論說啥前所未見，還有說是打不過就加入，講得主動基金買1% 2%的ETF就多嚴重似的。
首先，這是不是00981A首創的，當然不是，以前還很少主動ETF的時代，就很多主動基金或主動投資人會持有ETF了，最有名的應屬波克夏也曾經持有標普500ETF。
就算不講開放型基金，只看ETF，你去看最有名的木頭姐旗下的那些主動ETF，不時就是會持有一些特定產業的ETF根本稀鬆平常。更不用說一些策略型配置型的主動ETF，各類ETF就是它們持有的主力。
當然大家持有ETF的原因不同，可能是方便投特定產業或資產，可能是像台股基金想要多持一些台積電，也可能就是配置中需要有一些Beta當底（覺得一些多的資金 放現金不划算）。
這些我不覺得有什麼問題，一些主動投資人難到買一些ETF配置，就不是好的主動投資人了嗎？
至於多交一層費用，不是AOA那樣自家ETF能減免當然是會啊，但買主動基金的人都願意交貴貴經理費了，佔1%的0050能增加多少經理費，我覺得也不是重點。
講這麼多，當然不是要去認同主動基金的這項操作，只是覺得這個並不是什麼問題。高費用和無法確定經理人未來表現才是真正的問題。
◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言