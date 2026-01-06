00990A、00991A為主動式ETF添火！小童曝「更看好它」：經理人長期贏大盤

如果說2024年是「高股息之亂」，2025年稱它為「主動式ETF之戰」不為過吧？近期又有兩檔主動式ETF新上市，以下來逐步拆解。

00990A、00991A這兩檔主動式ETF的熱度也真的是非常高，不只是上市的短短幾天就各自衝破百億規模，連受益人數的部分也是輕鬆超越萬人大關。也因為有這兩檔新兵的加持，更讓台股整體的主動式ETF規模突破1500億元。

00990A

特色就是聚焦AI產業鏈的完整佈局，除了涵蓋上游的AI晶片、電力能源之外，中游的資料中心、硬體組裝，甚至下游的終端運用與軟體服務它也都囊括其中。

白話來講，就是只要跟AI有關係，都有可能是00990A的投資範圍。

也因為它有別於以往的台股ETF，當別人還在認真專研台股市場的時候，它早已把目光放到整個世界，包含了美國、日本以及歐盟的AI供應鏈，就更有機會網羅到整個AI產業的每一個角落。

不過，到底為什麼這檔ETF會這麼看好AI呢？根據彭博的資料來看，他們預估到2032年的時候，整個AI市場的規模有機會逼近2兆美元大關，其中AI基礎建設的年均複合成長率上看30%，而AI技術應用市場的年均複合成長率則可以上看40%。

在產業蓬勃發展的情況之下，技術升級、營收挹注，自然也就有機會帶動股價往上成長。

尤其00990A的投資範圍非常廣，更可以讓它掌握到每個國家AI產業的佼佼者，例如NVIDIA、Broadcom、台積電，甚至最近記憶體漲價潮非常紅的海力士，以及Uber等等，通通都涵蓋在內。

所以，如果對AI產業有極大的研究，也看好它長期的未來發展，00990A這種專注在全球AI上中下游的主動式ETF就會是可以參考的標的之一。

尤其它採不配息的策略，更能把每一個資金的效率做到極致，減少空窗期跟換手的資金成本。

但也因為它是主動式ETF，所以經理費管理費也是較高，合計大約在1%左右。

00991A

風格就可以說是跟00990A截然不同。比起網羅全世界，00991A則更傾向聚焦在台灣的市值前150大企業，重點在於埋伏那些有機會在未來成長成台灣50的優質公司。

多數成長潛力高的公司，當他們在被納入台灣50之前，其實股價表現就已經會先上漲一段，包含緯創、康霈大漲近三倍，世芯-KY、奇鈜也漲約兩倍。

因此，比起單純追蹤市值前50大的企業，埋伏有機會成長茁壯的潛力龍頭也是一個非常好的做法，重點在於比別人更早一步。

為什麼它是選市值前150大，怎麼不選300大呢？根據統計結果來看，如果在過去15年挑選市值前150大的股票來做操作，平均報酬率其實是會比前50大跟前300大還要高，甚至勝率也是這當中最高的，因此這也造就為什麼00991A要選市值前150大來作為母體的原因。

根據復華投信在過去掌握的實際案例來看，台光電就正是在被納入台灣50指數成份股之前就已經先被復華基金掌握到那200多%的漲幅，對比後續被納入台灣50之後的漲幅48%真的可以說是天壤之別。

世芯-KY也是在被納入台灣50之前就已經先被復華基金掌握到將近三倍的漲幅，諷刺的是被納入台灣50之後世芯-KY還不漲反跌，開始走了長時間的橫向盤整。

因此，比起去追買誰正式被納入台灣50，倒不如提前埋伏誰有機會變成潛力龍頭，那這樣才有機會掌握到更多更穩的超額報酬！

此外，以兩檔的經理人資料來看，00991A的經理人，經歷可說是非常豐富，幾乎他參與過的基金商品都可以大幅的贏過大盤，僅有其中一次台股偏弱的時候它稍微多虧了一些些，但至少每次贏的時候它都可以說是大賺收場。

至於00990A的經理人參考資料就稍微偏少。如果是真的看好AI這個產業的未來發展，同時可以承受單一產業的波動風險，00990A這種聚焦全球AI產業鏈的投資商品，確實是可以圖方便。

但如果要問誰有機會走得比較穩比較久，老實說我會建議選00991A。

假如要單純找聚焦在AI產業的商品的話，市場上可以選擇的方向太多了：可以自己買美股AI、自己買產業龍頭，甚至也可以選台股現有的AI產業ETF。

反倒是00991A，期望在穩定中追求強勢，力拼長期能夠打敗大盤取得那所謂的超額報酬。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。