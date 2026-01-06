ETF募集王00990A 追募獲准 啟動配售作業
主動元大AI新經濟（00990A）初次募集199.85億元，奪下2025年ETF募集王，第一次追加募集已經陸續獲得主管機關核准，新額度即日起開放申購，且募集額度將進行公開配售作業，單日可接受的可受託配售總申購基數最高為434組。
根據元大投信公告，主動元大AI新經濟首次核准募集金額最高為200億元新臺幣、第一次追加募集金額最高為200億元新臺幣，合計首次募集及第一次追加募集的總募集金額最高為400億元新臺幣；至於核准發行受益權單位數方面，首次核准發行受益權單位數最高為20億個單位、第一次追加發行受益權單位數最高為20億個單位，合計首次發行及第一次追加發行的淨發行受益權單位總數最高為40億個單位數。
由於本次追加額度募集將採預約登記方式，提醒有意願參與的投資人，應於公告日起至次一工作日（即1月6日）12:00（即截止時間）止，提出申購申請前，先行委託該ETF的參與證券商，進行辦理「追加募集預約登記」；若總申購基數已超過單日可接受的可受託配售總申購基數者，則評估結果為「啟動」公開抽籤作業。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
