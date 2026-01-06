ETF募集王00990A 追募獲准 啟動配售作業

如果說2024年是「高股息之亂」，2025年稱它為「主動式ETF之戰」不為過吧？近期又有兩檔主動式ETF新上市，以下來逐步拆解。 00990A、00991A這兩檔主動式ETF的熱度也真的是非常高，不只是上市的短短幾天就各自衝破百億規模，連受益人數的部分也是輕鬆超越萬人大關。也因為有這兩檔新兵的加持，更讓台股整體的主動式ETF規模突破1500億元。

2026-01-06 09:58