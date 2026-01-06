00981A居然持有0050跟0052是幫忙抬轎？陳重銘曝光原因：比例很小
主動統一台股增長（00981A）居然持有元大台灣50（0050）跟富邦科技（0052），主動型的要靠被動型來幫忙抬轎嗎？經理人是怎樣選股的啊...
是因為00981A有限制，單一持股不能超過10%，當他把台積電買好買滿也就是10%。
可是台積電佔大盤43%，買太少可能跟不上大盤，再來就是台積電表現太好，買太少也容易吃虧！
可是00981A的台積電被限死10%怎麼辦，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。
看到沒，好像是被限制買純金，只好去買K金。
那麼00981A還算是主動型的嗎？買的0050加上0052，還不到2.2%，比例很小啦...
00981A的問題是規模衝太快，很多錢被迫在高檔布局，所以也只好拿一些來買ETF，幫資金找一下出口。
◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
