00881、00830大吃台美股AI紅利！市場「3關鍵」長線看好：會配又會漲

喜迎2026年，台股加權指數連續兩個交易日上漲，昨（5）日正式突破30,000點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。

國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。

國泰投信指出，元月適逢春節前夕，投資人對資金運用的需求增加，ETF配息機制提供靈活選擇，領到的收益，不論是拿來支付家庭開銷，還是選擇再投入，爭取長期增值，都能依個人規劃靈活運用，在「支用」與「再投資」之間找到平衡。對於上有老、下有小的「三明治族群」而言，能幫孩子準備新學期學費，或是作為給退休長輩的春節紅包，讓投資不只是帳面數字，有望真正回饋到生活。

針對除息ETF怎麼選擇，國泰投信ETF研究團隊建議，首先要看「過往績效與配息來源」。

ETF的配息組成包含股利、資本利得與收益平準金，投信公司會在除息前發布的「第二階段配息公告」中，詳細公布各項占比。當標的具備優異績效，投信公司則有彈性將資本利得的成長果實，具體轉化為配息，回饋給受益人。

值得注意的是，國內資本利得配息目前免徵個人所得稅；若屬於海外投資標的如00830，更可善用每人每年750萬元的海外所得免稅額度，對高資產族群與精算稅負的投資人極具吸引力。

適度的配息機制實為「動態停利」的一環，透過獲利部分落袋，能在市場震盪時提升安全感，幫助投資人更安心、也更有底氣長期持有核心資產。

國泰投信ETF研究團隊表示，第二大重點則是檢視「填息真本事」。

配息本身不代表最終獲利，真正的投資收益來自於填息後的總報酬表現，投資重要的功課，就包括必須觀察ETF有沒有在除息後填息，也就是其追蹤指數是否具備向上動能，而填息的快慢，則僅代表短期間內的股價走勢，還是得觀察長期的含息累積報酬率，才能判斷該指數是否在正確的投資趨勢道路上。

投資人應建立「長期總報酬」觀念，即配息金額加上股票價格落差的綜合評估，才能展現資產的持續增值潛力。

第三大方向則是看準「長線產業趨勢」。

尤其是當前引領全球的AI科技命脈，產業正處「雲端基建持續擴張」與「終端應用加速普及」的雙引擎成長期，雲端大型資料中心對高階晶片需求不減，而邊緣運算驅動的AI換機潮亦如火如荼展開，相關供應鏈的營收成長，已成為支撐相關ETF的強大底氣。

建議投資人鎖定具備強勁成長動能的標的，全球科技命脈掌握在美國及台灣首上，以00881為例，鎖定的是台股AI半導體企業龍頭，有望捕捉台灣科技權值股成長紅利。

另一檔人氣攀升的00830追蹤美國費城半導體指數，該指數自2025年4月谷底一路爬升，含息報酬指數翻倍上漲（100.03%），遠超那斯達克指數52.93%、標普500指數38.65%，展現極佳的增值潛力。

這兩檔ETF同為1月除息的ETF，近期相繼宣布第一階段配息公告，成為元月除息季的焦點，00830於5日單日成交量突破5萬多張，較前一交易日增加9倍之多、00881單日成交量來到6萬多張，兩檔同登大盤焦點，提醒投資人若想參與1月20日除息，最後買進日為1月19日，股息將於2月12日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。