台股ETF受益人周增2.1萬人 主動式人氣最旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
上周受益人增加的12檔台股ETF (資料來源：CMoney)
台股持續創新高，台股ETF也讓投資人趨之若鶩，特別是主動式台股ETF更是人氣強強滾。根據集保戶股權分散1月2日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加2.1萬人，統計總人數來到1,2195,148人，統計2025年共增加1,969,312人。進一步觀察台股ETF受益人上周單檔表現，僅12檔呈現增加，其中以主動群益科技創新（00992A）增加5.1萬人奪下人氣王。整體表現來看，以主動式台股ETF六檔上榜最多。

群益投信台股研究團隊表示，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股，現階段主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，此外，2026年資產配置重點中台股創新科技更是不可或缺。根據CMONEY統計資料顯示，2000年來歷年第1季台灣加權指數的勝率近八成，平均漲幅4.37%；細項來看，電子指數漲幅5.52%更勝大盤。台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，而台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此更要把科技類股納入投資標配。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點佈局有望同步卡位資金行情與產業動能。統計台股歷史資料，股市在第1季上漲幅度領先其他季度，台股長線多頭的看法不變，可逢低分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 科技 ETF

