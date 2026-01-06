台股衝破3萬點！新一代市值型ETF 含積量比拚 法人最愛排行榜出爐

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
新一代市值型ETF 法人買超排行榜。資料來源：CMoney、統計至2026.1.5
隨著台股大盤勢如破竹衝上3萬點大關，「護國神山」台積電（2330）的飆漲行情成為推升指數的關鍵動能。在此背景下，含台積電權重較高的ETF表現格外亮眼。法人分析，新一代市值型ETF展現出更靈活的配置策略，多數持有台積電的占比落在30％至35％之間。這種配置方式不僅能讓投資人參與到台積電逾三成的強勁漲幅果實，也能將其餘資金配置於具備發展潛力的個股，達到「不單押、不重押」的平衡效果。

據統計，5日法人最青睞的新一代市值型ETF買超排行榜已經出爐。奪下買超冠軍的是FT臺灣Smart（00905），法人單日買超達1,834張，該ETF台積電占比約33.24％，昨日收盤價為17.99元、漲幅1.93％，小資族買進一張不需要花費2萬元就能入手。

排名第二的是野村臺灣新科技50（00935），獲法人買超1,561張，其台積電權重約30.82％；緊隨其後的是元大臺灣ESG永續（00850），買超量為1,137張，台積電占比31.33％，由此可見，新一代市值型ETF選股策略成功展現了靈活與平衡的配置效果。

其餘進入法人買超前十名的標的依序還包括：聯邦台精彩50（009804）買超840張、富邦淨零ESG50（009809）買超716張、永豐台灣ESG（00888）買超702張、凱基優選30（00938）買超466張等。

法人表示，台積電在短時間內快速飆漲後，投資人應注意後市波動擴大，如大盤與均線乖離率攀高、股市上漲家數遠小於下跌家數等風險。而新一代市值型ETF的核心優勢，在於其具備「動態調整」與「分散風險」的雙重機制。

這類ETF不僅追蹤大盤表現，更透過精準的權重設計，將台積電等關鍵龍頭股控制在約三成的比例，既能讓投資人緊貼台股上漲的成長曲線，掌握「積」情行情，又能避免過度依賴單一持股。此外，新一代市值型ETF往往結合了因子選股策略，例如納入ESG永續經營、科技成長力或獲利品質等篩選指標，幫助投資人以更穩健的方式參與市場漲升，有效降低組合的波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 ETF 市值

