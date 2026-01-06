主動ETF買0050、0052是為提高台積電權重！竹軒：也湊不到0050中的六成高
難道我會不知道因為10%限制，所以這些主動ETF會了提高報酬，無所不用其極的買0050、0052這類台積權重較高的基金ETF來技術性提高台積電權重。
但真的是這樣嗎
那一堆散戶在喊「拉積盤」幹譙都只漲台積電又是怎麼一回事？
你買的主動ETF拚命想辦法要和台積電沾邊
你卻天天幹譙批評台積電
這我真的看不懂
事實上別說整個上市櫃了，光上市的1000檔股票天天都有人跑贏大盤和台積電，每年也有好幾檔屌打市場。
以前價值投資達人不是告訴我們不要追求熱門股
熱門股是韭菜才會幹的傻事
專業的要致力挖掘沒被發現的潛力股
既然10%限制在，你的經理人又是號稱千挑百選，才能從共同基金圈脫穎而出來到主動ETF，那應該發揮本能去挑選可以打贏市場和台灣50的個股，可以多空操作啊！
如果一切努力只是要提高台積權重
那算了吧！你怎麼湊也不會有0050中台積電佔6成高啦。
什麼為了台積電突破10%限制，這種辯解顯得蒼白無力，並且對於萬中選一的經理人臉上也顯得無光。
◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
