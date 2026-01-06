快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

主動ETF買0050、0052是為提高台積電權重！竹軒：也湊不到0050中的六成高

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
指數型投資人竹軒認為既然稱萬中選一的經理人，就該挖掘出能屌打大盤的潛力股，而非拿10%限制當藉口去蹭0050。怎麼湊都贏不了60%的含積量，這種操作只讓專業顯得蒼白無力。記者陳正興／攝影
指數型投資人竹軒認為既然稱萬中選一的經理人，就該挖掘出能屌打大盤的潛力股，而非拿10%限制當藉口去蹭0050。怎麼湊都贏不了60%的含積量，這種操作只讓專業顯得蒼白無力。記者陳正興／攝影

難道我會不知道因為10%限制，所以這些主動ETF會了提高報酬，無所不用其極的買0050、0052這類台積權重較高的基金ETF來技術性提高台積電權重。

但真的是這樣嗎

那一堆散戶在喊「拉積盤」幹譙都只漲台積電又是怎麼一回事？

你買的主動ETF拚命想辦法要和台積電沾邊
你卻天天幹譙批評台積電
這我真的看不懂

事實上別說整個上市櫃了，光上市的1000檔股票天天都有人跑贏大盤和台積電，每年也有好幾檔屌打市場。

以前價值投資達人不是告訴我們不要追求熱門股
熱門股是韭菜才會幹的傻事
專業的要致力挖掘沒被發現的潛力股

既然10%限制在，你的經理人又是號稱千挑百選，才能從共同基金圈脫穎而出來到主動ETF，那應該發揮本能去挑選可以打贏市場和台灣50的個股，可以多空操作啊！

如果一切努力只是要提高台積權重

那算了吧！你怎麼湊也不會有0050中台積電佔6成高啦。

什麼為了台積電突破10%限制，這種辯解顯得蒼白無力，並且對於萬中選一的經理人臉上也顯得無光。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0052富邦科技 ETF 2330台積電

延伸閱讀

0050要破70了…清流君辛辣嘲諷主動型ETF：怎沒在吠了？網齊喊「捏爆」

00830配息9元太狂！殖利率衝破15％變身「真高股息」…網哀號：別發這麼多

外資大砍6000億台股卻噴過3萬點？股添樂點出關鍵：這股力量才是漲升主因

2025美債近年最佳...台灣人卻無感？辣媽：受匯率影響...但今年難再現行情

相關新聞

00981A居然持有0050跟0052是幫忙抬轎？陳重銘曝光原因：比例很小

主動統一台股增長（00981A）居然持有元大台灣50（0050）跟富邦科技（0052），主動型的要靠被動型來幫忙抬轎嗎？經理人是怎樣選股的啊... 是因為00981A有限制，單一持股不能超過10%，

00881、00830大吃台美股AI紅利！市場「3關鍵」長線看好：會配又會漲

喜迎2026年，台股加權指數連續兩個交易日上漲，昨（5）日正式突破30,000點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。 國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。

主動ETF買0050、0052是為提高台積電權重！竹軒：也湊不到0050中的六成高

難道我會不知道因為10%限制，所以這些主動ETF會了提高報酬，無所不用其極的買0050、0052這類台積權重較高的基金ETF來技術性提高台積電權重。 但真的是這樣嗎 那一堆散戶在喊「拉積盤」幹譙都

台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050

「台股主動式經理人最大的夢魘是什麼？」「台積電漲太多。」 主動式操作靈活、不用等指數調整、能隨時捕捉超額報酬...這些優點大家都知道。 但在「拉積盤」面前，優勢反而成了烈士。 從這張圖（過去

買0050還不如台積電（2330）就好嗎？Jet Lee：其實2024年初才明顯超車

＊原文發文時間為1月5日 加權股價指數收30105.04點，台積電（2330）收1670。 但其實回頭看這五年，台積電是在2024年初才明顯超車元大台灣50（0050）。 為什麼

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

PTT股板出現一則討論引發高度關注。統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A）最新持股揭露，除了直接持有台積電外，名單中還出現元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），引來網友熱烈

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。