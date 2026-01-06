快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050

聯合新聞網／ 基金黑武士
當台積電（2330）狂飆時，元大台灣50（0050）「初始巨人」優勢，持股台積電高達63%直接起飛；反觀主動式ETF受限於10%持股天花板（00985A除外），選股再厲害也追不上權值股的暴力漲幅。記者陳正興／攝影
當台積電（2330）狂飆時，元大台灣50（0050）「初始巨人」優勢，持股台積電高達63%直接起飛；反觀主動式ETF受限於10%持股天花板（00985A除外），選股再厲害也追不上權值股的暴力漲幅。記者陳正興／攝影

「台股主動式經理人最大的夢魘是什麼？」
「台積電漲太多。」

主動式操作靈活、不用等指數調整、能隨時捕捉超額報酬...這些優點大家都知道。

但在「拉積盤」面前，優勢反而成了烈士。

從這張圖（過去一個月）可以看到，0050漲幅遙遙領先一眾主動型競爭者（00980A、00981A 等）。

關鍵原因：「10%天花板限制」

主動式基金／ETF： 受法規與風險分散限制，單一持股上限通常僅10%。

被動式ETF：雖然通常有30%限制，但0050擁有「初始巨人」的歷史背景，台積電權重目前高達63% 左右。

補充：00985A此期間績效相對貼近0050，是因為這檔特別有申請最大單一持股上限可達30。

當台積電一枝獨秀時，主動型經理人就算選股再準、換股再快，也追不上那63％噴發帶來的暴力漲幅。這不是經理人能力不好，而是法規限制下的「非戰之罪」。

這可能是所謂的「法規限制了我的想像力」。主動式ETF必須分散風險，單一持股上限10％；而0050這個原始巨人，卻能帶著超過60％的台積電飛上天。

這樣下去，主動式經理人該怎麼辦呢？

00981A率先突破了盲腸

持股直接買0050、0052，提高含積量

◎本文內容已獲 基金黑武士 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 0050元大台灣50 00985A野村臺灣增強50 0052富邦科技 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00981A主動統一台股增長

延伸閱讀

台股從2萬5飆破3萬！他留10％現金反悔「少賺像虧」挨酸馬後砲

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

買0050還不如台積電（2330）就好嗎？Jet Lee：其實2024年初才明顯超車

大盤1天漲千點...空軍被慘嘎！狄驤指「大趨勢沒變無懼下跌」：但該降槓桿

相關新聞

00981A居然持有0050跟0052是幫忙抬轎？陳重銘曝光原因：比例很小

主動統一台股增長（00981A）居然持有元大台灣50（0050）跟富邦科技（0052），主動型的要靠被動型來幫忙抬轎嗎？經理人是怎樣選股的啊... 是因為00981A有限制，單一持股不能超過10%，

00881、00830大吃台美股AI紅利！市場「3關鍵」長線看好：會配又會漲

喜迎2026年，台股加權指數連續兩個交易日上漲，昨（5）日正式突破30,000點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。 國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。

主動ETF買0050、0052是為提高台積電權重！竹軒：也湊不到0050中的六成高

難道我會不知道因為10%限制，所以這些主動ETF會了提高報酬，無所不用其極的買0050、0052這類台積權重較高的基金ETF來技術性提高台積電權重。 但真的是這樣嗎 那一堆散戶在喊「拉積盤」幹譙都

台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050

「台股主動式經理人最大的夢魘是什麼？」「台積電漲太多。」 主動式操作靈活、不用等指數調整、能隨時捕捉超額報酬...這些優點大家都知道。 但在「拉積盤」面前，優勢反而成了烈士。 從這張圖（過去

買0050還不如台積電（2330）就好嗎？Jet Lee：其實2024年初才明顯超車

＊原文發文時間為1月5日 加權股價指數收30105.04點，台積電（2330）收1670。 但其實回頭看這五年，台積電是在2024年初才明顯超車元大台灣50（0050）。 為什麼

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

PTT股板出現一則討論引發高度關注。統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A）最新持股揭露，除了直接持有台積電外，名單中還出現元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），引來網友熱烈

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。