台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050
「台股主動式經理人最大的夢魘是什麼？」
「台積電漲太多。」
主動式操作靈活、不用等指數調整、能隨時捕捉超額報酬...這些優點大家都知道。
但在「拉積盤」面前，優勢反而成了烈士。
從這張圖（過去一個月）可以看到，0050漲幅遙遙領先一眾主動型競爭者（00980A、00981A 等）。
關鍵原因：「10%天花板限制」
主動式基金／ETF： 受法規與風險分散限制，單一持股上限通常僅10%。
被動式ETF：雖然通常有30%限制，但0050擁有「初始巨人」的歷史背景，台積電權重目前高達63% 左右。
補充：00985A此期間績效相對貼近0050，是因為這檔特別有申請最大單一持股上限可達30。
當台積電一枝獨秀時，主動型經理人就算選股再準、換股再快，也追不上那63％噴發帶來的暴力漲幅。這不是經理人能力不好，而是法規限制下的「非戰之罪」。
這可能是所謂的「法規限制了我的想像力」。主動式ETF必須分散風險，單一持股上限10％；而0050這個原始巨人，卻能帶著超過60％的台積電飛上天。
這樣下去，主動式經理人該怎麼辦呢？
00981A率先突破了盲腸
持股直接買0050、0052，提高含積量
