買0050還不如台積電（2330）就好嗎？Jet Lee：其實2024年初才明顯超車

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
台股站上30105.04點，大家都在看後照鏡開車，忘了2022年跌爛時根本沒人敢喊進場。記者陳正興／攝影
台股站上30105.04點，大家都在看後照鏡開車，忘了2022年跌爛時根本沒人敢喊進場。記者陳正興／攝影

＊原文發文時間為1月6日

加權股價指數收30105.04點，台積電（2330）收1670。

但其實回頭看這五年，台積電是在2024年初才明顯超車元大台灣50（0050）。

為什麼是這五年？因為有很多人是在2020以後才開始進場。

如果你不信，可以回去看一下台股的成交量是從哪一年開始放大的。

很多人說因為台積電股價大漲所以就要怎樣又怎樣，但回過頭看一下這些人在2022的時候有教你重押台積電？

還是告訴你要現金為王或是買其他ETF

我相信一定有人持有台積電超過十年以上，但如果你現在手中沒有台積電那就跟你一點關係都沒有。

而且就算持有十年以上，如果持有量太少也就是賺個開心。

你說指數化投資人當時就有跟你說要重押0050嗎？

沒有，我一直都說0050是單一國家大型股。你要重押就得承擔報酬落後其他國家股市的風險，當然也有可能像這五年一樣狂飆到其他國家股市看不到車尾燈。

但單就以台股來說，你把所有投資台股的部位都放在0050（或006208），肯定是比放在高股息或是特定個股來得有效率又不用擔心害怕到睡不著。

千萬不要過一陣子又開始學嬰兒睡覺，哭累了睡、睡醒了哭。

◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型 指數化投資 報酬 成交量 風險

