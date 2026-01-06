快訊

「心衛之狼」4年前廣播節目談社安網：做錯事對別人造成傷害就要道歉

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊真的沒問題？

輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A最新持股名單揭曉，為了跟上拉積盤，經理人使出「組合拳」。除了台積電買滿10.24%，另外透過買進1.46%的0050與0.72%的0052，間接增加台積電權重。記者陳易辰／攝影
00981A最新持股名單揭曉，為了跟上拉積盤，經理人使出「組合拳」。除了台積電買滿10.24%，另外透過買進1.46%的0050與0.72%的0052，間接增加台積電權重。記者陳易辰／攝影

PTT股板出現一則討論引發高度關注。統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A）最新持股揭露，除了直接持有台積電外，名單中還出現元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），引來網友熱烈討論，直呼這是「ETF的ETF」。

據統一投信公布資料，00981A在2026年1月5日的持股中，台積電持有比重為10.24%，同時也配置0050與0052。原PO指出，一般主動式ETF單一個股上限約為10%，因此透過納入含有台積電權重的ETF，可在規則內提高整體對台積電的曝險。

部分網友認為這樣的操作相當靈活，甚至給出肯定評價，例如「高手」、「不錯。操作靈活」、「懂玩。不輸大盤，買0050就好」、「買到上限，尊重」、「這經理人真聰明XDDD」，也有人直言「應該是台積電10%上限不夠用了 只好去買含積高的ETF」。

另一派網友則抱持高度質疑，留言多半帶著嘲諷語氣，包括「主動ETF就是個笑話，先亂買再亂賣」、「什麼白痴ETF不如直接買0050」、「主動式ETF學我買0050幹嘛」、「花錢給主動式抽管理費去買被動式ETF？」、「扣了兩次管理費wwww」，也有人直言「那我直接買0050就好啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 0052富邦科技 ETF 台積電 經理人 大盤 成分股

延伸閱讀

外資大砍6000億台股卻噴過3萬點？股添樂點出關鍵：這股力量才是漲升主因

外資大砍6000億台股卻噴過3萬點？股添樂點出關鍵：這股力量才是漲升主因

00981A「太熱門」恐會影響績效？基金黑武士：同一經理人這檔基金績效竟更高

台股從2萬5飆破3萬！他留10％現金反悔「少賺像虧」挨酸馬後砲

相關新聞

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

PTT股板出現一則討論引發高度關注。統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A）最新持股揭露，除了直接持有台積電外，名單中還出現元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），引來網友熱烈

台股原型ETF寫新高價 近一年來前十強都繳出漲逾四成好表現

2026年伊始資本市場就有好消息，不畏地緣政治紛擾，昨（5）日亞股紛紛走揚，台股也一舉飛越3萬點大關，終場以30,105...

00984D 卡位債市商機

揮別波動與轉折交錯的一年，邁入奔騰的馬年。回顧2025年，全球非投資等級債券全年上漲12.1%，優於全球投資等級債券的1...

大盤衝上3萬大關創新高 台股ETF規模「四兆元」達陣

2026年寫下好的開端，台股5日開高走高，一舉飛越3萬點整數關卡，盤中一度大漲989.51點，終場以上漲755點收上30...

外資調節台股76億元 加碼ETF連2賣台積電

台積電創新天價帶動台股今天攻上3萬點創歷史新高，不過三大法人合計僅買超台股新台幣31.85億元，其中外資賣超76億元，加...

台積電攻高 半導體ETF除息前湧申購潮

AI商機強強滾，帶旺台積電（2330）5日股價繼續創歷史新高，推升加權股價指數突破3萬點大關，並帶動1月即將除息的4檔半...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。