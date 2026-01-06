00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

PTT股板出現一則討論引發高度關注。統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A）最新持股揭露，除了直接持有台積電外，名單中還出現元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），引來網友熱烈討論，直呼這是「ETF的ETF」。

據統一投信公布資料，00981A在2026年1月5日的持股中，台積電持有比重為10.24%，同時也配置0050與0052。原PO指出，一般主動式ETF單一個股上限約為10%，因此透過納入含有台積電權重的ETF，可在規則內提高整體對台積電的曝險。

部分網友認為這樣的操作相當靈活，甚至給出肯定評價，例如「高手」、「不錯。操作靈活」、「懂玩。不輸大盤，買0050就好」、「買到上限，尊重」、「這經理人真聰明XDDD」，也有人直言「應該是台積電10%上限不夠用了 只好去買含積高的ETF」。

另一派網友則抱持高度質疑，留言多半帶著嘲諷語氣，包括「主動ETF就是個笑話，先亂買再亂賣」、「什麼白痴ETF不如直接買0050」、「主動式ETF學我買0050幹嘛」、「花錢給主動式抽管理費去買被動式ETF？」、「扣了兩次管理費wwww」，也有人直言「那我直接買0050就好啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。