台股原型ETF寫新高價 近一年來前十強都繳出漲逾四成好表現

2026年伊始資本市場就有好消息，不畏地緣政治紛擾，昨（5）日亞股紛紛走揚，台股也一舉飛越3萬點大關，終場以30,105點收市，再度改寫歷史新高，連帶32檔台股原型ETF同寫新高價，比率約45.07%。

根據CMoney統計至昨日，近一年來台股頻頻改寫歷史新高，累計加權報酬指數表現來到35.2%，對比同期間的原型台股ETF表現，篩選5日收盤創新高，並按近一年市價（含息）漲幅排序，前十強ETF都繳出逾四成的好表現。

依序為野村臺灣新科技50的49.1%、中信小資高價30的48.09%、元大電子47.1%、新光臺灣半導體30的46.8%、國泰台灣科技龍頭46.5%、富邦台50的44.4%、台新臺灣IC設計44.3%、兆豐藍籌30的41.6%、元大MSCI台灣40.9%、富邦摩台的40.8%，主要都是一般主題型或是一般市場指數ETF。

展望台股後市，新光臺灣半導體30經理人詹佳峯表示，2026年受惠AI浪潮，全球半導體產值持續成長，從1月開始，6日有CES展、15日台積電法說登場，台灣AI半導體多數企業都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，同時，台積電法說會行情也持續升溫，預估近期台股盤面資金將持續湧進AI、半導體族群，激勵股價表現續強，帶動台股2026年先迎來AI半導體投資熱潮。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，中長期來看，台股仍維持向上趨勢，權重較大的電子類股具備強勁潛力，其中「創新科技」相關題材更不容忽視。隨著全球 AI 投資與電力基礎設施同步擴張，台股在2026年可望延續結構性行情，並進入「供電、散熱、效率」的全面升級階段。

國泰台灣科技龍頭聚焦台灣最具競爭力、兼具流動性與獲利能力的30檔大型科技類股，且在金管會放寬ETF單一持股上限至大盤權重後，即跟進調整指數規則，目前最大成分股台積電比率達43.16%。整體來說，有近95%的成分股遍布AI產業上、中、下游以及周邊族群，包括護國神山台積電，伺服器代工巨頭鴻海、廣達、緯創，以及IC晶片設計龍頭聯發科、聯詠及瑞昱，此外，也納入散熱大廠奇鋐，探針卡設計廠旺矽，幫助投資人打包AI龐大的長期商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。