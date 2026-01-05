00984D 卡位債市商機

揮別波動與轉折交錯的一年，邁入奔騰的馬年。回顧2025年，全球非投資等級債券全年上漲12.1%，優於全球投資等級債券的10.3%，更優於美國公債的6.3%漲幅，顯示在利率與景氣循環交會之際，非投資等級債券表現突出。

展望2026年，聯博集團收益策略總監葛尚・狄斯坦費（Gershon Distenfeld）指出，隨著美國就業市場逐步降溫、通貨膨脹趨於穩定，全球經濟成長預期放緩，經濟「軟著陸」情境的能見度提高，為非投資等級債券創造相對有利的投資環境。

狄斯坦費表示，2026年全球經濟成長趨緩，美國降息空間大於其他國家。在聯準會（Fed）可能採取緩步降息、且利率降幅有限的情境下，非投資等級債券後市仍具吸引力，主要來自三項結構性優勢。

首先，殖利率水準仍具吸引力。以彭博美國非投資等級債券指數為例，目前殖利率約為6.6%，仍接近長期平均，較高品質債券如BB等級的吸引力又更高。

其次是市場體質改善、整體品質提升。美國非投等債以BB與B級為主，CCC級占比低於長期平均，且近年違約率持續處於相對低檔，有助於降低整體風險並支撐報酬潛力。

第三是報酬潛力與股市接近、波動度卻較低。以非投等債為例，報酬率約為美股八成、台灣高股息七成，波動度則為美股六成、台灣高股息41%，可望在風險與報酬之間取得相對平衡的效益。

聯博投信是台灣最大主動非投資等級債券基金公司，於2026年推出第二檔主動式債券ETF，即主動聯博全球非投（00984D），以違約率較低的BB與B級債券為核心，搭配聯博集團研究團隊自下而上精選少數具潛力的CCC級企業債；必要時酌量納入投資等級公司債或公債，在收益潛力、價格表現與整體風險控管之間取得平衡。

聯博表示，00984D由美國在地團隊直接操盤，憑藉管理龐大資產規模所累積的議價能力與市場深度，可望取得較佳交易條件，並即時參與新債發行，率先掌握非投等債市場動態。

00984D即將於12-16日募集，主要聚焦全球已開發國家非投資等級企業債，為投資人追求較高收益與總報酬表現為目標，每股發行價格為10元，採月配息機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。