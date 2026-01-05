主動第一金台股優ETF 00994A 1月7日起掛牌上市

主動式ETF產品再添新選擇，第一金投信也即將加入發行主動式ETF的行列。臺灣證券交易所表示，由第一金投信募集發行之主動第一金台股優（00994A），將於1月7日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF主要聚焦市值前500大之台股企業，投資策略結合產業強弱勢篩選、經理人基本面選股與投資組合動態管理三大核心，以量化模型挑選趨勢與優勢產業，再依據經理人主動式管理的投資方式，從基本面及前景展望挑選個股進行加減碼調整，並採用「富時臺灣證券交易所臺灣50指數」為基金績效指標。有關該檔ETF之完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達206檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 16檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。