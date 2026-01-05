大盤衝上3萬大關創新高 台股ETF規模「四兆元」達陣

2026年寫下好的開端，台股5日開高走高，一舉飛越3萬點整數關卡，盤中一度大漲989.51點，終場以上漲755點收上30,105點，再度改寫歷史新高，連帶台股ETF也跟著吃香喝辣，總規模首度跨過4兆元整數大關，同步改寫歷史新篇章。

根據CMoney統計至5日，台股ETF總規模攀升至4兆140.9億元，對比2024年底的2兆7,942.38億元，一共增加1兆2,198.51億元，成長43.6%，大幅優於整體ETF的20.05%，反應除了台股本身表現亮眼的貢獻外，部分資金移轉且偏好台股。

規模前十大的台股ETF依序為元大台灣50（0050）的10,730.61億元、元大高股息（0056）5,280.72億元、國泰永續高股息（00878）4,627.77億元、群益台灣精選高息（00919）4,141.97億元、富邦台50（006208）的3,055.06億元、復華台灣科技優息（00929）1,339.45億元、元大台灣高息低波（00713）1,312.42億元、元大台灣價值高息（00940）1,006.21億元、大華優利高填息30（00918）的845.15億元、國泰台灣科技龍頭（00881）786.52億元。

上述十檔ETF中，元大台灣50、元大高股息、富邦台50以及國泰台灣科技龍頭5日的規模也同步刷新掛牌以來的新紀錄，其中，富邦台50也首次跨越3,000億元的整數關卡。

2026年以來淨申購金額超過億元的有九檔，集中在四大類型上「主動、除息、高含積量、避險」依序為國泰台灣科技龍頭32.09億元、富邦科技（0052）17.85億元、元大台灣50反1（00632R）的17.63億元、主動統一台股增長（00981A）16.48億元、群益半導體收益（00927）9.77億元、新光臺灣半導體30（00904）的3.62億元、主動復華未來50（00991A）的2.75億元、主動群益科技創新（00992A）2.39億元、主動台新優勢成長（00987A）1.4億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。