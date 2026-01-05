外資調節台股76億元 加碼ETF連2賣台積電

台積電創新天價帶動台股今天攻上3萬點創歷史新高，不過三大法人合計僅買超台股新台幣31.85億元，其中外資賣超76億元，加碼ETF，調節群創、力積電、華邦電，對台積電連2賣，投信則連3買台積電。

台股加權指數在台積電收1670元新天價帶動下，今天終場上漲755.23點，是歷史第6大漲點，收30105.04點，創歷史收盤新高，成交值新台幣7658.07億元。三大法人合計買超31.85億元，其中自營商買超107.49億元，投信買超0.79億元，外資及陸資轉賣超76.43億元，投信終結連6賣。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加2219口，部位轉為淨空單2088口，其中外資淨空單增加1947口至2萬5101口。

觀察外資買賣超股票動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超群益台灣精選高息ETF達7.02萬張位居個股第1，敲進國泰永續高股息ETF約5.46萬張位居第2，加碼華新約4.61萬張、彰銀3.27萬張、元大金3.05萬張、主動復華未來50 ETF約2.29萬張。

外資今天買超逾萬張的股票還包括主動統一全球創新ETF、富邦特選高股息30 ETF、南亞、凱基金、聯電、元大台灣價值高息ETF、神達、主動群益科技創新ETF、友達、復華台灣科技優息ETF、華航、國泰台灣領袖50 ETF、大華優利高填息30 ETF等。

外資今天也買超鴻海2155張，連續3個交易日買超。

相較之下，外資今天調節元大台灣50 ETF約5.63萬張排名第1，減碼群創約4.52萬張位居第2，賣超逾2萬張的股票包括力積電、華邦電、國泰費城半導體ETF等，調節逾萬張的個股包括南亞科、玉山金、康舒、京元電、宏碁、南茂等。

外資今天也賣超台積電5543張，連2賣，投信則加碼台積電3432張，連3買。

期貨法人指出，台股今天衝上3萬點，收盤創歷史新高，權值股與期貨端的資金動能高度集中，但盤面廣度相對不足，其他權值與多數中小型個股表現弱勢，觀察資金是否轉進漲幅落後、評價仍在合理區間的中小型個股。

展望台股後市，台新投顧副總經理黃文清指出，台積電15日法人說明會，以及美國消費電子大展（CES）將登場，仍是台股短線盤面焦點，人工智慧（AI）供應鏈概念股持續推動台股走勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。