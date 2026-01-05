台積電攻高 半導體ETF除息前湧申購潮

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
AI商機強強滾，帶旺台積電（2330）5日股價繼續創歷史新高，推升加權股價指數突破3萬點大關。圖／本報資料照片

AI商機強強滾，帶旺台積電（2330）5日股價繼續創歷史新高，推升加權股價指數突破3萬點大關，並帶動1月即將除息的4檔半導體ETF，包括新光臺灣半導體30（00904）、台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）及國泰費城半導體（00830）等4檔，今日收盤再創歷史新高，除息前湧入申購潮。

投信法人表示，全球AI浪潮下，台積電作為全球半導體成長火車頭，每逢法說會前夕，股價總是提早發動，隨上季台積電在法說會前兩周，股價直接帶頭衝出兩位數漲幅，預料15日法說會舉行前，市場資金將提早卡位台積電淘金。在台積電法說行情這段期間，不少檔半導體相關ETF適逢1月除息前夕，股價也有望跟著台積電股價表現水漲船高。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，全球AI需求爆棚，美系外資紛紛出具最新報告，AI成為台積電未來多年股價成長引擎，預料台積電產能吃緊情況今年依舊，下周法說會上也有機會調高今年資本支出金額。以外資高盛來看，大喊台積電目標價達2,330元，其他外資也上看到2,400元，對於高含積的台股或半導體ETF來說，今年台積電不論營收或獲利若持續有亮眼表現，相關ETF股價將吃下定心丸，搭配今年首季開始，一些高含積量的被動ETF祭出高配息，中長期息利雙收表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 半導體 ETF

