美國突襲委內瑞拉躍居頭條議題 00965勁揚逾2.5%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
周末美國突襲委內瑞拉，地緣政治風險再度升溫，軍武躍居頭條議題，帶動相關個股表現。國內唯一全球國防軍工主題ETF-元大航太防衛科技（00965），繼2025年大漲57%後，2026年再開紅上漲，在主要國家大增軍費下，可望延續強勁走勢。

美對委內瑞拉精準執行任務，再度驗證軍事實力在政治談判的重要性，且為目前川普政府主導盟友陣營主要發展產業。5日亞股開盤，日韓國防供應鏈齊步上漲，包括日本三菱重工、IHI分別大漲8.4%、9%，南韓韓華航太上漲7%。

綜合外媒報導，美軍本次軍事行動出動超過150架飛機，發動突襲，並僅數小時完成任務，快狠準的行動為全球展示無人匹敵的強大火力，本次行動曝光的先進軍備，大多由美國國防承包商製造與提供，市場預期全球軍購朝美系傾斜的潛在商機。

法人指出，目前全球防衛產業受惠於主要國家國防預算進入上升期，包括美國參議院通過2026國防授權法案，授權9,010億美元歷史新高國防預算；歐盟為因應俄羅斯對北約的威脅，2025年軍費將來到3,810億新高，未來要達成GDP 3.5%目標，軍費將超過6,300億歐元。

元大航太防衛科技ETF研究團隊表示，目前全球防衛產業受惠各國政府軍備預算上修下已供不應求，在需求穩固下，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局，建議投資人可適當布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治風險 航太 美國

