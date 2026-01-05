日韓股漲3%更猛！這檔聚焦亞太高股息ETF通吃 上市以來股息配發翻倍

在聯準會（Fed）降息導致美元弱勢，以及全球供應鏈「去中心化」的兩大趨勢下，亞太地區、尤其是台灣、韓國與日本，正成為資金回流與獲利成長的雙核心。5日台股首度突破3萬點大關，但日、韓股漲勢更犀利，中國信託投信建議投資人可布局亞太資產，享受匯率升值與資金行情雙重利多的甜蜜點。

中國信託投信表示，根據最新市場預估，亞太地區（不含日本）的企業獲利正經歷顯著的估值往上修正。特別是台灣與韓國，受惠半導體與科技產業的復甦，其每股盈餘（EPS）預估值在過去三個月內被大幅上調約30%，遠高於其他亞洲市場。

中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤表示，根據外資分析指出，亞太（不含日本）指數未來一年的目標價距離目前價位仍有約18%的潛在漲幅空間，顯示出亞太市場不僅具備高股息特性，更擁有紮實的基本面支撐未來的資本利得潛力。00964作為市場上唯一專注於亞太區域的高股息產品，憑藉其精準布局供應鏈關鍵受惠國，近期績效表現亮眼，可望成為投資人掌握區域成長與穩定收益的首選工具。

張苡琤指出，宏觀經濟環境也為亞太股市提供了順風車，隨著美元指數走弱及全球貨幣寬鬆預期，資金正加速回流新興亞洲市場。歷史數據顯示，當美元指數下跌超過5%時，亞太股市往往表現優異，其中以製造業出口導向的中國與韓國股市反彈力道最強，中位報酬率分別可達15%與13%。

中國信託投信指出，地緣政治風險升溫與美中科技競爭的背景下，全球供應鏈正在加速「區域化」與「去中心化」。00964的選股聚焦台、日、韓的科技與製造核心，同時掌握全球半導體先進製程（台灣）、記憶體與顯示技術（韓國）、以及關鍵上游材料與設備（日本），在這波AI科技應用快速發展浪潮下可望受惠。

而00964日前也公告配息，每單位擬配發0.088元，以1月5日收盤價估算，年化配息率高達9%，且自去年3月首度配發0.04元以來，持續調高配息金額，已較首次配息翻了超過一倍。不僅如此，00964去年含息報酬率逾二成，也優於許多台股高股息ETF。根據中國信託投信官網，本次收益分配除息日訂於1月19日，想參與除息的投資人，最晚需在1月18日買進並持有，收益分配發放日為2月23日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。