快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

日韓股漲3%更猛！這檔聚焦亞太高股息ETF通吃 上市以來股息配發翻倍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
00964作為市場上唯一專注於亞太區域的高股息產品，憑藉其精準布局供應鏈關鍵受惠國，近期績效表現亮眼。圖／AI生成
00964作為市場上唯一專注於亞太區域的高股息產品，憑藉其精準布局供應鏈關鍵受惠國，近期績效表現亮眼。圖／AI生成

在聯準會（Fed）降息導致美元弱勢，以及全球供應鏈「去中心化」的兩大趨勢下，亞太地區、尤其是台灣、韓國與日本，正成為資金回流與獲利成長的雙核心。5日台股首度突破3萬點大關，但日、韓股漲勢更犀利，中國信託投信建議投資人可布局亞太資產，享受匯率升值與資金行情雙重利多的甜蜜點。

中國信託投信表示，根據最新市場預估，亞太地區（不含日本）的企業獲利正經歷顯著的估值往上修正。特別是台灣與韓國，受惠半導體與科技產業的復甦，其每股盈餘（EPS）預估值在過去三個月內被大幅上調約30%，遠高於其他亞洲市場。

中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤表示，根據外資分析指出，亞太（不含日本）指數未來一年的目標價距離目前價位仍有約18%的潛在漲幅空間，顯示出亞太市場不僅具備高股息特性，更擁有紮實的基本面支撐未來的資本利得潛力。00964作為市場上唯一專注於亞太區域的高股息產品，憑藉其精準布局供應鏈關鍵受惠國，近期績效表現亮眼，可望成為投資人掌握區域成長與穩定收益的首選工具。

張苡琤指出，宏觀經濟環境也為亞太股市提供了順風車，隨著美元指數走弱及全球貨幣寬鬆預期，資金正加速回流新興亞洲市場。歷史數據顯示，當美元指數下跌超過5%時，亞太股市往往表現優異，其中以製造業出口導向的中國與韓國股市反彈力道最強，中位報酬率分別可達15%與13%。

中國信託投信指出，地緣政治風險升溫與美中科技競爭的背景下，全球供應鏈正在加速「區域化」與「去中心化」。00964的選股聚焦台、日、韓的科技與製造核心，同時掌握全球半導體先進製程（台灣）、記憶體與顯示技術（韓國）、以及關鍵上游材料與設備（日本），在這波AI科技應用快速發展浪潮下可望受惠。

而00964日前也公告配息，每單位擬配發0.088元，以1月5日收盤價估算，年化配息率高達9%，且自去年3月首度配發0.04元以來，持續調高配息金額，已較首次配息翻了超過一倍。不僅如此，00964去年含息報酬率逾二成，也優於許多台股高股息ETF。根據中國信託投信官網，本次收益分配除息日訂於1月19日，想參與除息的投資人，最晚需在1月18日買進並持有，收益分配發放日為2月23日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託 高股息 配息 台股 半導體 ETF

延伸閱讀

0050股東86％不滿10張？存股哥「高股息搭市值型」達1+1大於2退休配置

00929配息回升至0.1元…納台積電與聯發科！存股哥：終結配息乾旱

00981A改季配正面衝突00713、00915、00918、00919！棒棒：追求「超額報酬」才是核心

00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

相關新聞

台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

台股在2026年開春正式站上30000點整數關卡，市場情緒明顯升溫。知名理財專家阿格力也在臉書發文分享心情，直呼「媽媽樂」，慶祝台股寫下歷史新頁。他同步公開自身資產配置，指出透過台積電（2330）、元

台股3萬點…大盤上漲755點！陳重銘：00940居然還可以下跌？

真的要叫你大哥，今天大盤上漲755點，你居然還可以下跌？ 這樣還有「台灣價值」嗎？指數的選股是不是出了問題？ 00940在2024/4/1上市，當時大盤20222點，如今大盤已經30105點，你居

有0050、006208、台積電的舉手！台股站上3萬點…達人：好公司們幫你自動賺錢

紀錄一下，台股突破3萬點！ 前幾天才說台股什麼時候會破3萬點？結果2026年的第2個交易日就來了，還是直接飛上去；見證歷史的一刻，趕快紀錄一下。 這樣的日子適合做這3件事： 1.享受

美國突襲委內瑞拉躍居頭條議題 00965勁揚逾2.5%

周末美國突襲委內瑞拉，地緣政治風險再度升溫，軍武躍居頭條議題，帶動相關個股表現。國內唯一全球國防軍工主題ETF-元大航太...

日韓股漲3%更猛！這檔聚焦亞太高股息ETF通吃 上市以來股息配發翻倍

在聯準會（Fed）降息導致美元弱勢，以及全球供應鏈「去中心化」的兩大趨勢下，亞太地區、尤其是台灣、韓國與日本，正成為資金...

大盤飛越30000點 ETF含「積」量誰最高？

半導體產業利多持續發酵，美股費城半導體指數大漲逾4%，台積電ADR（美國存託憑證）同步勁揚5.17%，帶動台積電今日股價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。