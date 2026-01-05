台股衝破3萬點！阿格力高喊「媽媽樂」…公開6檔持股cover全場

台股在2026年開春正式站上30000點整數關卡，市場情緒明顯升溫。知名理財專家阿格力也在臉書發文分享心情，直呼「媽媽樂」，慶祝台股寫下歷史新頁。他同步公開自身資產配置，指出透過台積電（2330）、元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、國泰費城半導體（00830）以及靈活操作的正2部位，不僅參與台灣經濟成長，也順勢彌補部分表現不如預期的個股。

阿格力同時轉發先前與杜金龍老師討論的影片，回顧杜老師曾提出台積電上看3000元、台股挑戰3萬5千點的「馬年推背圖」預測，並認為相關趨勢正逐步實現，成為此次行情的重要討論背景。

貼文曝光後，留言區討論熱度迅速升高，網友紛紛針對長期唱衰台積電的言論反擊。有支持者直言「最缺德無良的是口袋賺台積電，口中唱衰的酸民」，也有人慶幸自己選擇長期持有，強調「抱緊緊」的重要性；更有網友直接點名看空者，狠酸「台大教授說台積電只值500，現在1680了啦」、「一堆白癡都沒在看CC魏法說的含意，還在整天美積電，比豬還要笨」。

在市場情緒高漲之際，也有不少投資人回報實際獲利，並強調順勢操作的價值。網友分享「0052小賺6位數，台積電回檔就是補貨好時機」、「去年股災到現在我幾乎是無腦布局，也真的是不會賠錢」，顯示權值股與市值型ETF策略獲得不少共鳴；同時也有人感嘆「酸民整天唱衰0050，結果主動式今天完全跟不上大盤」、「長期不見得贏過穩定的0050」。

對於台積電後續走勢，討論區也聚焦先進製程帶來的想像空間，有網友指出「台積電今年會破2000，因為N2更好賺，訂單全滿」，看好資金持續流入權值股；不過也有人感嘆「個股真的超烙賽」。隨著指數創高，部分仍在觀望的投資人則坦言錯失機會，「很後悔去年4月股災沒加碼」、「沒唱衰，但也沒買，明明就很缺錢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。