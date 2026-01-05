台股3萬點…大盤上漲755點！陳重銘：00940居然還可以下跌？
真的要叫你大哥，今天大盤上漲755點，你居然還可以下跌？
這樣還有「台灣價值」嗎？指數的選股是不是出了問題？
00940在2024/4/1上市，當時大盤20222點，如今大盤已經30105點，你居然還回不到10塊錢！
真的是太沒有「台灣價值」啦！拜託你可不可以把台灣兩字拿掉元大價值也很好聽！
提醒您，這檔是被動型，經理人不選股，不是他的錯。是指數設計的問題！
股票命名也要扯上台灣價值，我真的是佩服...
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
