台股3萬點…大盤上漲755點！陳重銘：00940居然還可以下跌？

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
大盤衝破30105點大漲755點，00940卻逆勢下跌且股價仍低於10元發行價，陳重銘批選股邏輯與「台灣價值」完全脫節。中央社
真的要叫你大哥，今天大盤上漲755點，你居然還可以下跌？

這樣還有「台灣價值」嗎？指數的選股是不是出了問題？

00940在2024/4/1上市，當時大盤20222點，如今大盤已經30105點，你居然還回不到10塊錢！

真的是太沒有「台灣價值」啦！拜託你可不可以把台灣兩字拿掉元大價值也很好聽！

提醒您，這檔是被動型，經理人不選股，不是他的錯。是指數設計的問題！

股票命名也要扯上台灣價值，我真的是佩服...

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息 大盤 指數

