安聯投信2026首發台股主動式ETF 00993A LINE Bank全台唯一獨家預購

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
2026年台股開年投資第一槍，由LINE Bank攜手台股霸主安聯投信重磅出招。(LINE Bank/提供)

2026年台股開年投資第一槍，由LINE Bank攜手台股霸主安聯投信重磅出招。LINE Bank於2日宣布，領先全市場、獨家開放預購全台2026年第一檔發行的台股主動式ETF——安聯台灣主動式ETF基金（00993A）。

身為全台唯一提供此ETF預購服務的銀行通路，LINE Bank再次打破傳統金融框架，讓投資人無需受時間、地點限制，1月2日起24小時例假日、非營業時間，皆能透過一支手機，以不到一分鐘的極速流程，優先搶占台股主動選股的商業先機。

LINE Bank領先市場所提供的創新金融、「新募集ETF快速申購服務」已獲得市場高度認同，這項「隨手可得」的便利性，特別展現在LINE Bank客戶申購新募集ETF時，僅需填入手邊現有的任一證券帳戶，無需再額外開立新帳戶，即可輕鬆設定撥券指定帳戶完成預購，在募集期開始後由LINE Bank主帳戶自動扣款。

在過去LINE Bank銷售的16檔ETF產品中，這種「無阻礙的自由度」，讓LINE Bank客戶實際指定撥券的券商已涵蓋全台券商市占覆蓋率9成以上，印證了投資人偏好在熟悉的券商進行撥券、管理，而LINE Bank這套不到一分鐘的預購、申購流程，恰好成為投資人卡位台股超額報酬的最佳助攻。

安聯投信表示，面對變動快速的市場，搶先布局方能搶占獲利先機。今年安聯投信首檔台股主動式ETF，特別選定全台唯一支援24小時申購新募集ETF的LINE Bank，作為唯一預購管道。

無論是深夜休息或清晨通勤，上班族皆可打破時空限制，在1月2日起正式申購日開始前，隨時隨地提前完成預購，真正實現「金融服務隨手可得」，推薦投資人把握機會搶先參與預購。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

