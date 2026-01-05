有0050、006208、台積電的舉手！台股站上3萬點…達人：好公司們幫你自動賺錢
紀錄一下，台股突破3萬點！
前幾天才說台股什麼時候會破3萬點？結果2026年的第2個交易日就來了，還是直接飛上去；見證歷史的一刻，趕快紀錄一下。
這樣的日子適合做這3件事：
1.享受帳面數字創新高
有人說打開帳戶只是看一下，結果越看越捨不得關APP，這樣的狀態很正常啦，哈哈...帳戶紅通通，嘴角不自覺上揚是合理的。
2.繼續努力工作 別隨便開除老闆喔...
工作收入才是我們永遠真正的活水，記得嗎？老闆是我們最穩定的「天使投資人」，繼續努力工作存錢，才能買更多香香的股票。
3.有0050、006208、台積電（2330）的舉手
好股票正在幫我們賺錢，我們自己也有在努力工作，有餘裕的話，今晚下班趁突破3萬點的好日子小校慶祝一下也不錯，把日子過得開心，享受投資的最終目的。
好公司每一年都很努力在賺錢、在成長，股價終究是反映企業價值的鏡子，面對3萬點，只要手上的公司依然具備競爭力，時間自然會帶著我們的資產，跨越一個又一個的里程碑。
