有0050、006208、台積電的舉手！台股站上3萬點…達人：好公司們幫你自動賺錢

聯合新聞網／ 張紫凌
台股於2026年第2個交易日強勢突破30000點，持有0050與台積電的投資人正享受好公司帶來的資產成長紅利。記者陳正興／攝影
台股於2026年第2個交易日強勢突破30000點，持有0050與台積電的投資人正享受好公司帶來的資產成長紅利。記者陳正興／攝影

紀錄一下，台股突破3萬點！

前幾天才說台股什麼時候會破3萬點？結果2026年的第2個交易日就來了，還是直接飛上去；見證歷史的一刻，趕快紀錄一下。

這樣的日子適合做這3件事：

1.享受帳面數字創新高

有人說打開帳戶只是看一下，結果越看越捨不得關APP，這樣的狀態很正常啦，哈哈...帳戶紅通通，嘴角不自覺上揚是合理的。

2.繼續努力工作 別隨便開除老闆喔...

工作收入才是我們永遠真正的活水，記得嗎？老闆是我們最穩定的「天使投資人」，繼續努力工作存錢，才能買更多香香的股票。

3.有0050、006208、台積電（2330）的舉手

好股票正在幫我們賺錢，我們自己也有在努力工作，有餘裕的話，今晚下班趁突破3萬點的好日子小校慶祝一下也不錯，把日子過得開心，享受投資的最終目的。

好公司每一年都很努力在賺錢、在成長，股價終究是反映企業價值的鏡子，面對3萬點，只要手上的公司依然具備競爭力，時間自然會帶著我們的資產，跨越一個又一個的里程碑。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

