外資大砍6000億台股卻噴過3萬點？股添樂點出關鍵：這股力量才是漲升主因

迎接2026年台股開盤紅包行情，知名財經Youtuber「股添樂」於影片揭露2025年台股即便面對外資瘋狂提款，依然能繳出近30%含息報酬率的背後真相。股添樂指稱，傳統的「三大法人」數據已難以完整解讀現代市場，投資人若僅看外資買賣超恐落入數據誤導的陷阱。

2025年奇景：外資大賣、指數大漲的「大象體群」

回顧2025年，外資累計賣超接近6,000億元，然而大盤全年漲幅卻驚人地接近三成。

股添樂指出，這反映出台股結構已發生質變。除了傳統三大法人，市場中存在如壽險資金、上市櫃公司自有資金，以及政府四大基金（勞退、勞保、國保、退撫）等重量級參與者。

股添樂表示，單是勞動基金與國保、退撫基金在2025年前11個月的收益就已突破兆元大關。這些「國家級買盤」與內資企業的持續加碼，有效抵消了外資的拋售壓力，成為穩住盤勢的中流砥柱。

ETF「騷操作」立功：0050分割引爆3,000億買氣

股添樂特別提到，2025年下半年台股的一大轉折點，在於元大台灣50（0050）啟動「一拆四」分割。

這項策略精準切中小資族需求，讓0050規模瞬間暴增逾3,000億元；加計0056、00919、00878等重量級高股息ETF的吸金效應，白花花的「存股資金」形成極度穩定的買盤。

「現在連南部的早餐店大姐都在討論ETF，熱度更勝過往的『跟會』。」股添樂幽默表示，正是這股強大的被動資金流，讓台股具備了強韌的下檔支撐。

數據陷阱：外資賣超不代表看空？

針對外資賣超標的第一名竟是0050，股添樂指稱，這背後隱藏著「套利交易」機制。由於去年投資人瘋搶0050，導致ETF頻繁出現「溢價」（價格高於淨值）。當溢價超過0.5%甚至1%時，外資便會採取「賣出ETF、買進成分股」的無風險套利。

這意味著，投資人看到外資在次級市場大賣0050，但實際上他們在初級市場買進了同等規模的50檔成分股。股添樂警告，在ETF盛行的年代，三大法人買賣超數據已部分「失真」，投資人不應單憑此數據決定多空。

2026展望：指數創新高後 留意融資清算風險

展望2026年，股添樂觀察到內資信心極度高昂，目前台股融資餘額已突破3,400億元，並隨著指數持續創新高。他分析，目前台股正走在「路徑一」的創高格局中，短線趨勢一旦成形便不易逆轉。

不過，股添樂也提醒，雖然新春開局應求吉祥，但仍須留意融資過高後的「多殺多」風險。他強調市場主力絕不會在清算前預告，投資人在享受創高紅利的同時，仍應維持風險意識，避免在過度亢奮的市場氣氛中失去冷靜。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。