台美巨頭合體 1萬元買這ETF打包科技七巨頭+台積電

全球AI科技巨擘就靠009815一手掌握！台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF的大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF（009815），5日正式啟動募集，大華美國MAG7+（009815）不僅重倉鎖定科技七巨頭，更將選股範圍擴大至ADR，納入台積電ADR等非美企業為成分股，是罕見能夠同時布局於美國科技七巨頭和台灣護國神山的科技股ETF。每股發行價格僅10元，代表投資人只要1萬元就能輕鬆打造AI夢幻投資組合。

AI發展進入高度軍備競賽，大華美國MAG7+（009815）投資鎖定全球科技最具主導力的龍頭企業，以輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌以及特斯拉等七大科技巨頭為核心，配置七成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，完整掌握AI科技成長主軸。

更特別的是，與多數選股範圍僅限於單一交易所的科技股ETF不同，大華美國MAG7+（009815）追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，指數設計打破單一交易所框架，選股範圍更寬廣，包括美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股以及ADR。因此在科技七巨頭之外，大華美國MAG7+（009815）得以納入更多頂尖科技公司，包括荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML），以及台灣晶圓製造龍頭台積電（TSMC）皆為成份股，使 009815大華美國MAG7++ 成為少數能同時串聯美國科技創新與台灣半導體實力的科技股 ETF。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，AI競賽進入白熱化階段，除了比技術，更比資本實力，無論是技術研發、基礎建設或是跨域布局，動輒都是千億美元以上的資本支出。唯有兼具資本與技術實力的科技巨頭，以及擁有世界級研發能力的技術領導者，才能夠在這場高門檻的AI全球賽局中持續突圍。大華美國MAG7+（009815）一次網羅包含科技七巨頭在內的30檔全球頂尖科企業，IPO發行價僅10元，投資人只要1萬元就能參加，由全球最強資本與技術共同推升的長線成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。