美股熱潮延燒 這ETF人氣快速竄升、受益人數躍居前段班

美股多頭氣勢如虹，帶動台灣投資人「錢進」美股。回顧2025年，共有10檔美股相關ETF新掛牌上市，合計吸引超過18萬名投資人加入。其中，貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）自10月20日掛牌以來 * 表現格外受到市場關注，僅兩個多月受益人數超過4.2萬人，人氣快速竄升，在今年新上市的美股ETF中的受益人數名列前段班，成為市場焦點之一。

009813經理人楊貽甯點出關鍵，它直接網羅了標普500指數中市值最大、最具代表性的50位資優生。對投資人而言，這意味著不用費心選股，只要一檔ETF，就能直接打包「美國最強的50家公司」，輕鬆站在巨人的肩膀上布局未來。

從成分股結構來看，009813 追蹤指數涵蓋多檔指標性權值股，包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、特斯拉與博通 * 等科技巨頭，掌握AI與數位轉型趨勢；同時也納入金融、醫療、消費與能源等產業龍頭，如波克夏・海瑟威、摩根大通、禮來、默克、沃爾瑪、好市多、可口可樂、艾克森美孚與奇異航太 * 等，產業分布相對多元。這些企業具備規模優勢、穩定現金流與全球定價能力，長期以來都是國際資金關注的重點。

不僅台灣投資人積極布局美股，全球資金也同步回流美國市場。楊貽甯指出，自 2025 年 4 月起，外資對美股的淨買入力道明顯升溫，市場也逐漸出現「錯失恐懼症（FOMO）」情緒。根據EPFR Global 11月12日數據顯示，2025年外資流入美股基金的年化規模達 1,340 億美元，創下歷史第二高紀錄，僅次於2024年的1,630億美元。

展望後市，楊貽甯認為，在資金動能、企業獲利與政策環境多重利多支撐下，美股行情有機會延續至2026年。主要是美國企業基本面持續走強，整體獲利與每股盈餘連續上修，成長動能已從科技七巨頭擴散至更廣泛市場；同時，AI資本支出帶來的成長紅利持續發酵，即使就業市場降溫，經濟仍展現韌性。此外，聯準會降息循環可望延續、政策不確定性下降，也有利於風險性資產表現。在AI趨勢與相對寬鬆的貨幣環境支撐下，美國企業的獲利能力明顯領先其他主要市場，進一步鞏固美股的長期競爭優勢。

在市場波動仍難以避免的情況下，如何參與美股長期成長，同時降低進場時點風險，也成為投資人2026年關注的重點。

隨著 2026 年開年，貝萊德投信認為，市場仍具不確定性，009813 聚焦美股50 檔大型企業、涵蓋多元產業龍頭，若透過定期定額方式布局，有助於在不同市場階段分散進場成本，降低短期波動帶來的影響，作為長期參與美股、掌握大型企業成長動能的投資選項之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。