快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

美股熱潮延燒 這ETF人氣快速竄升、受益人數躍居前段班

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年新掛牌上市的美股ETF。(資料來源：TDCC集中保險結算所、投信投顧公會)
2025年新掛牌上市的美股ETF。(資料來源：TDCC集中保險結算所、投信投顧公會)

美股多頭氣勢如虹，帶動台灣投資人「錢進」美股。回顧2025年，共有10檔美股相關ETF新掛牌上市，合計吸引超過18萬名投資人加入。其中，貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）自10月20日掛牌以來 * 表現格外受到市場關注，僅兩個多月受益人數超過4.2萬人，人氣快速竄升，在今年新上市的美股ETF中的受益人數名列前段班，成為市場焦點之一。

⭐2025總回顧

009813經理人楊貽甯點出關鍵，它直接網羅了標普500指數中市值最大、最具代表性的50位資優生。對投資人而言，這意味著不用費心選股，只要一檔ETF，就能直接打包「美國最強的50家公司」，輕鬆站在巨人的肩膀上布局未來。

從成分股結構來看，009813 追蹤指數涵蓋多檔指標性權值股，包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、特斯拉與博通 * 等科技巨頭，掌握AI與數位轉型趨勢；同時也納入金融、醫療、消費與能源等產業龍頭，如波克夏・海瑟威、摩根大通、禮來、默克、沃爾瑪、好市多、可口可樂、艾克森美孚與奇異航太 * 等，產業分布相對多元。這些企業具備規模優勢、穩定現金流與全球定價能力，長期以來都是國際資金關注的重點。

不僅台灣投資人積極布局美股，全球資金也同步回流美國市場。楊貽甯指出，自 2025 年 4 月起，外資對美股的淨買入力道明顯升溫，市場也逐漸出現「錯失恐懼症（FOMO）」情緒。根據EPFR Global 11月12日數據顯示，2025年外資流入美股基金的年化規模達 1,340 億美元，創下歷史第二高紀錄，僅次於2024年的1,630億美元。

展望後市，楊貽甯認為，在資金動能、企業獲利與政策環境多重利多支撐下，美股行情有機會延續至2026年。主要是美國企業基本面持續走強，整體獲利與每股盈餘連續上修，成長動能已從科技七巨頭擴散至更廣泛市場；同時，AI資本支出帶來的成長紅利持續發酵，即使就業市場降溫，經濟仍展現韌性。此外，聯準會降息循環可望延續、政策不確定性下降，也有利於風險性資產表現。在AI趨勢與相對寬鬆的貨幣環境支撐下，美國企業的獲利能力明顯領先其他主要市場，進一步鞏固美股的長期競爭優勢。

在市場波動仍難以避免的情況下，如何參與美股長期成長，同時降低進場時點風險，也成為投資人2026年關注的重點。

隨著 2026 年開年，貝萊德投信認為，市場仍具不確定性，009813 聚焦美股50 檔大型企業、涵蓋多元產業龍頭，若透過定期定額方式布局，有助於在不同市場階段分散進場成本，降低短期波動帶來的影響，作為長期參與美股、掌握大型企業成長動能的投資選項之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50

延伸閱讀

沒把粉絲當外人？CORTIS聊戀愛話題自爆「有很多經驗」吵翻 經紀人緊急出手滅火

佛羅倫斯雙年展得主回娘家辦展 蘇俊賓手繪致敬

無印良品2025最夯食品前五名出爐 人氣點心年銷量逾35萬包

感謝守護「抹茶山」！ 噶瑪蘭山岳協會認養人氣超夯聖母登山步道

相關新聞

外資大砍6000億台股卻噴過3萬點？股添樂點出關鍵：這股力量才是漲升主因

迎接2026年台股開盤紅包行情，知名財經Youtuber「股添樂」於影片揭露2025年台股即便面對外資瘋狂提款，依然能繳出近30%含息報酬率的背後真相。股添樂指稱，傳統的「三大法人」數據已難以完整解讀現代市場，投資人若僅看外資買賣超恐落入數據誤導的陷阱。

009815今開始募集！10元銅板跟上科技巨頭發展 法人看好1亮點：漲幅更大

全球AI科技巨擘就靠009815一手掌握！台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「(009815)大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (簡稱大華美國MAG7+)」，於今(5)日正式啟動募集！009815不僅重倉鎖定科技七巨頭，更將選股範圍擴大至ADR，納入台積電ADR等非美企業為成分股，是罕見能夠同時布局於美國科技七巨頭和台灣護國神山的科技股ETF。每股發行價格僅10元，代表投資人只要1萬元就能輕鬆打造AI夢幻投資組合。

0050要破70了…清流君辛辣嘲諷主動型ETF：怎沒在吠了？網齊喊「捏爆」

台股大盤正式突破30000點大關，知名財經KOL清流君在臉書發文直呼「0050要破70了⋯」，並再次祭出極具個人特色的激進喊話，表示「現在不ALL IN，你以後必定陽痿！」同時他也嘲諷近期市場上熱度極

0050為何選慢慢買而非一次梭哈？小犬：更看重「時間和心態」

0050為什麼我選擇慢慢買 而不是一次梭哈？ 很多人問我：「為什麼不一次all in 0050？」其實答案很簡單，投資不是賭博，我更看重的是「時間」和「心態」。 一次把錢全壓進去，看起來很豪氣，但

台美巨頭合體 1萬元買這ETF打包科技七巨頭+台積電

全球AI科技巨擘就靠009815一手掌握！台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF的大華銀Magnificent 7 ...

美股熱潮延燒 這ETF人氣快速竄升、受益人數躍居前段班

美股多頭氣勢如虹，帶動台灣投資人「錢進」美股。回顧2025年，共有10檔美股相關ETF新掛牌上市，合計吸引超過18萬名投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。