川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

美控制委國油田有望平抑通膨 這檔海外金融ETF創高 年化配息率逾13%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
國內唯一聚焦美國金融股的海外ETF中信特選金融（00917）5日盤中追價買盤湧入。圖／AI生成
國內唯一聚焦美國金融股的海外ETF中信特選金融（00917）5日盤中追價買盤湧入。圖／AI生成

美國日前展開斬首行動，成功確保委內瑞拉油田控制權，市場解讀此舉將有助平抑國內油價，進而緩解通膨壓力，為聯準會（Fed）後續降息決策增添更多底氣。在降息預期升溫與基本面轉佳的雙重激勵下，美國金融巨頭可望持續受惠。國內唯一聚焦美國金融股的海外ETF中信特選金融（00917）5日盤中追價買盤湧入，股價帶量突破創掛牌新高。中國信託投信提醒投資人，進場前應審慎評估折溢價風險。

市場分析指出，美國掌握委內瑞拉能源主導權，消除了原油供應鏈的不確定因素，油價回穩將直接壓低通膨預期。一旦通膨受控，Fed降息空間大增，這對金融業而言是顯著利多，一方面降低資金取得成本，另一方面，降息循環往往能刺激企業借貸與併購（M&A）活動，進而推升銀行業的投行手續費與利息收入。

除了宏觀環境助攻，美國金融股自身亦坐擁四大長線利多。00917經理人張苡琤表示，支付巨頭轉型科技服務商帶動獲利結構優化、大型投行受惠資本市場回溫、信評機構訂閱制現金流穩健，以及數位金融資產的創新應用。張苡琤表示，整體國際金融巨頭目前具備「低槓桿、高現金回饋、業務高續航力」三大特點。雖然部分支付科技正處於轉型期，但在數位轉型與加值服務的帶動下，獲利展望正向，建議投資人可把握本次除息機會，布局具有長期增值潛力的海外金融資產。

而00917日前也公告配息，每單位擬配發3.5元，以1月2日收盤價估算，年化配息率高達13.78%，且2025年全年報酬率約二成，呈現「息利雙收」。根據中國信託投信官網，本次收益分配除息日訂於1月19日，想參與除息的投資人，最晚需在1月18日買進並持有，收益分配發放日為2月23日。由於00917是台股市場中稀缺的海外金融主題ETF，在利多消息簇擁下，今日盤中湧現大量買單，導致市價一度大幅高於淨值。

對此，中國信託投信特別提醒，ETF市價應貼近淨值表現，當市價高於淨值過多時，即產生「溢價」，代表投資人支付了高於實際價值的價格購買。雖然長線看好美國金融股發展，但建議投資人在盤中交易時，應隨時關注官網公布的即時預估淨值（Intraday NAV），避免在大幅溢價時情緒性追價，以免承受短線回檔風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00917中信特選金融ETF

