009815今開始募集！10元銅板跟上科技巨頭發展 法人看好1亮點：漲幅更大

聯合新聞網／ 綜合報導
009815今日開始募集。台股示意圖／中央社
全球AI科技巨擘就靠009815一手掌握！台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「(009815)大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (簡稱大華美國MAG7+)」，於今(5)日正式啟動募集！009815不僅重倉鎖定科技七巨頭，更將選股範圍擴大至ADR，納入台積電ADR等非美企業為成分股，是罕見能夠同時布局於美國科技七巨頭和台灣護國神山的科技股ETF。每股發行價格僅10元，代表投資人只要1萬元就能輕鬆打造AI夢幻投資組合。

⭐2025總回顧

AI發展進入高度軍備競賽，009815投資鎖定全球科技最具主導力的龍頭企業，以輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌以及特斯拉等七大科技巨頭為核心，配置7成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，完整掌握AI科技成長主軸。

更特別的是，與多數選股範圍僅限於單一交易所的科技股ETF不同，009815追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，指數設計打破單一交易所框架，選股範圍更寬廣，包括美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股以及ADR。

(009815) 大華美國MAG7+ ETF 前十大持股

前十大持股簡介權重
輝達全球AI晶片領導者16.15%
蘋果全球領先行動裝置大廠13.45%
微軟全球領先電腦軟體大廠13.09%
Alphabet（谷歌）市佔最高搜尋引擎公司10.02%
亞馬遜電商與雲端領導廠商7.96%
博通美國通訊晶片大廠6.22%
Meta全球網路社群龍頭4.89%
特斯拉全球電動車大廠4.46%
台積電全球晶圓代工龍頭4.06%
Netflix全球網路串流媒體龍頭1.72%

因此在科技七巨頭之外，009815得以納入更多頂尖科技公司，包括荷蘭半導體設備巨擘艾斯摩爾(ASML)，以及台灣晶圓製造龍頭台積電(TSMC)皆為成份股，使009815成為少數能同時串聯美國科技創新與台灣半導體實力的科技股ETF。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，AI競賽進入白熱化階段，除了比技術，更比資本實力，無論是技術研發、基礎建設或是跨域布局，動輒都是千億美元以上的資本支出。唯有兼具資本與技術實力的科技巨頭，以及擁有世界級研發能力的技術領導者，才能夠在這場高門檻的AI全球賽局中持續突圍。

009815一次網羅包含科技七巨頭在內的30檔全球頂尖科企業，IPO發行價僅10元，投資人只要1萬元就能參加，由全球最強資本與技術共同推升的長線成長紅利。

(009815) 大華美國MAG7+ ETF 小檔案

項目內容
產品代碼／簡稱009815／大華美國MAG7+
追蹤指數彭博 TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數
特色

全台首檔以科技七巨頭為主題的ETF，

蘋果、微軟、輝達、谷歌、臉書、亞馬遜、特斯拉等七大科技公司，配置比重70%

成分股檔數30檔
成分股定期審核每年3月、9月調整成分股
發行價格新臺幣10元
經理費0.30%
募集期間2026/1/5－2026/1/9

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+

