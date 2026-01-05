0050要破70了…清流君辛辣嘲諷主動型ETF：怎沒在吠了？網齊喊「捏爆」

台股大盤正式突破30000點大關，知名財經KOL清流君在臉書發文直呼「0050要破70了⋯」，並再次祭出極具個人特色的激進喊話，表示「現在不ALL IN，你以後必定陽痿！」同時他也嘲諷近期市場上熱度極高的主動型ETF，辛辣發問「這幾天怎都沒聽到主動ETF在吠了？」文章一出立刻吸引大量粉絲湧入，見證這歷史性的時刻。

針對台股站上三萬點與0050的強勁走勢，許多網友紛紛留言表達感謝，認為指數投資才是真理，留言表示「謝謝清流君一路的陪伴跟提醒」、「真的還是謝謝清流君跟周教授，今年跟著大盤真的賺了不少」。也有學生族群分享心得，感嘆「今年的收益可以還一學期的學貸心滿意足」，更有網友針對主動投資者狠酸「要吠什麼？玩指數躺平數鈔票了，還在當小丑主動投資」。

面對狂飆的行情，網友們對空頭與預測股價的言論展開嘲諷。有人點名教授與看空者，直言「台大教授說台積電只值500，現在1680了啦～」、「雜草：台灣沒救！做空台積電！好唷！」針對那些還在場外等待低點的人，網友分享趣聞指出「前幾天有人跟我老婆說要等破60再買，我老婆回說：那你等70再買好了！沒想到70馬上就快到了」。

對於是否要現在進場，留言區也充滿了清流式的戰鬥風格。有粉絲焦慮發問「一直等不到17300怎麼辦啦」，清流君則幽默回覆「那就等17300*2」。更有網友準備領錢開戰，熱血詢問「今天領薪水要allin嗎」、「TNND捏爆！」、「晚上經理人要被檢討為何績效這麼差」。這種「捏爆」持有而不隨意進出的氛圍，已成為指數投資族群的獨特標誌。

這波行情再次印證了「大盤就是強」的趨勢，讓不少即便持有其他資產的人也心服口服。網友表示「分析真的很準」、「不過我大部分都買VT」，更有粉絲直言「雖然幼稚，但好驚人破30000了」。在台股衝破三萬點的同時，清流君的發文不僅是為了慶祝獲利，更是再次向市場宣告，唯有堅持指數化投資並勇於ALL IN，才能在多頭行情中笑到最後。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。