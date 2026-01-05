快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

0050為何選慢慢買而非一次梭哈？小犬：更看重「時間和心態」

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
小犬慢慢買元大台灣50（0050）能透過定期定額分散風險並平均成本，避免一次梭哈在市場震盪時產生過大的心理壓力，確保投資心態穩健。中央社
小犬慢慢買元大台灣50（0050）能透過定期定額分散風險並平均成本，避免一次梭哈在市場震盪時產生過大的心理壓力，確保投資心態穩健。中央社

0050為什麼我選擇慢慢買 而不是一次梭哈？

⭐2025總回顧

很多人問我：「為什麼不一次all in 0050？」其實答案很簡單，投資不是賭博，我更看重的是「時間」和「心態」。

一次把錢全壓進去，看起來很豪氣，但如果市場短期震盪，心裡壓力會超大，甚至可能忍不住在低點賣掉，反而虧損，這樣的投資方式，對我來說太刺激了。

相反地，慢慢買、定期定額，能分散風險、平均成本，讓我在市場起伏中更安心，投資最重要的不是快，而是穩。

0050代表台灣前五十大企業，長期持有就像跟著台灣經濟一起成長，我要的就是這份穩健。

投資是一場長跑，不是短跑，慢慢買，才能讓自己跑得久、跑得穩。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

延伸閱讀

00830配息9元太狂！殖利率衝破15％變身「真高股息」…網哀號：別發這麼多

30000點達標！台積電天價1660元狂拉700點…網朝聖：見證歷史時刻

外資喊台積電目標價2400元！網讚「2330上看2330」…也有人搖頭：太瘋了

0050配息1元變大方網卻不領情…成敗皆台積電（2330）？達人：好日子沒了

相關新聞

0050為何選慢慢買而非一次梭哈？小犬：更看重「時間和心態」

0050為什麼我選擇慢慢買 而不是一次梭哈？ 很多人問我：「為什麼不一次all in 0050？」其實答案很簡單，投資不是賭博，我更看重的是「時間」和「心態」。 一次把錢全壓進去，看起來很豪氣，但

領股息卻賠價差？00995A主打「高填息」鎖定AI成長…今起展開募集

台股迎接2026年開局，面對市場波動與類股輪動加速，投資人可考慮將投資交給專業。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A），今（5日）至9日正式展開募集

0050股東86％不滿10張？存股哥「高股息搭市值型」達1+1大於2退休配置

＊原文發文時間為1月3日 0050公告2026上半年配息1塊錢，以最近收盤價66.95來看，上半年殖利率約1.49%，以目前的股價及配息空間來看，下半年其實也有條件再配1塊，就看看到時0050的股價

00830配息9元太狂！殖利率衝破15％變身「真高股息」…網哀號：別發這麼多

國泰費城半導體（00830）公告最新配息資訊，擬定每單位分配現金9元，以目前的股價換算，年化殖利率衝破15%，規模之大驚艷市場。本次除息交易日定於115年1月20日，預計2月12日發放配息。由於費半成

00981A「太熱門」恐會影響績效？基金黑武士：同一經理人這檔基金績效竟更高

＊原文發文時間為12月31日 主動統一台股增長（00981A）有多紅、績效有多猛，市場其實已經討論到不行了，就不再多做介紹。但有一個關鍵細節，值得觀察一下： 00981A與「統一奔騰基金」

0050配息1元變大方網卻不領情…成敗皆台積電（2330）？達人：好日子沒了

近日有PTT網友轉發媒體報導，指出ETF霸主0050（元大台灣50）最新公告2026年上半年配息金額調升至1元，相較於2025年7月的0.36元大幅成長，引發203萬名受益人熱烈討論。雖然配息金額亮眼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。