0050為何選慢慢買而非一次梭哈？小犬：更看重「時間和心態」

0050為什麼我選擇慢慢買 而不是一次梭哈？
很多人問我：「為什麼不一次all in 0050？」其實答案很簡單，投資不是賭博，我更看重的是「時間」和「心態」。
一次把錢全壓進去，看起來很豪氣，但如果市場短期震盪，心裡壓力會超大，甚至可能忍不住在低點賣掉，反而虧損，這樣的投資方式，對我來說太刺激了。
相反地，慢慢買、定期定額，能分散風險、平均成本，讓我在市場起伏中更安心，投資最重要的不是快，而是穩。
0050代表台灣前五十大企業，長期持有就像跟著台灣經濟一起成長，我要的就是這份穩健。
投資是一場長跑，不是短跑，慢慢買，才能讓自己跑得久、跑得穩。
