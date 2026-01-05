領股息卻賠價差？00995A主打「高填息」鎖定AI成長…今起展開募集

台股迎接2026年開局，面對市場波動與類股輪動加速，投資人可考慮將投資交給專業。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A），今（5日）至9日正式展開募集。強調不追求帳面高息，而是鎖定「高填息率」個股，透過主動操作的靈活優勢，聚焦三大面向選股，力求在AI浪潮下，為投資人取得超越大盤的超額報酬機會。

近年來高股息ETF成為市場顯學，但投資人恐會面臨「領了股息、賠了價差」的痛點。00995A經理人張書廷指出，真正的總報酬應包含資本利得與股息收益，而「填息能力」更是關鍵指標。當該公司股票除息後，隨即吸引投資人買盤進場，代表該公司的成長性與獲利展望受市場看好，也較容易有優於其他股票的表現。

為此，00995A特別聚焦高填息率個股。張書廷說，根據彭博統計數據顯示（如表一），填息表現前段班的個股（平均填息天數僅12天），其近5年的平均漲幅高達101.70%；反觀填息表現後段班的個股（平均填息天數達69天），同期間漲幅僅64.10%。數據證明，鎖定具備成長動能、能快速填息的企業，長線報酬率明顯較佳。

表一：填息表現加的個股，平均漲幅也較佳

資料來源:Bloomberg，2020Q3-2025Q3，中國信託投信整理。

中國信託投信表示，被動ETF受限於指數規則，容易在市場反轉時錯過調整時機。00995A發揮主動ETF優勢，由經理人依據三大面向進行戰略配置，首先是掌握產業動能。近年因AI應用發展迅速，台灣作為全球AI晶片生產核心，掌握63%的7奈米以下先進製程產能，因此成為營運動能最強的產業。00995A積極配置如台光電、富士達、台燿[1]等AI供應鏈龍頭，精準卡位趨勢熱點。

其次是配置高填息率個股，透過籌碼面與基本面分析，主動挑選市場認同度高、填息機率高的個股，力求獲取超額報酬的機會。最後是挖掘潛力產業，由經理人主動追蹤評價面與產業復甦契機（如傳產復甦），在股價被低估時提前布局，發掘尚未被市場完全定價的潛力股。

中國信託投信指出，00995A除經理人主動選股外，也透過內部量化指標，針對全台股進行初步過濾，篩選標準涵蓋衡量股價動能的Momentum（動能）、評估市值是否被低估的Value（價值）、控管股價波動的Volatility（波動），以及檢視賺錢效率的Profitability（獲利）四大面向。根據近10年量化數據回測顯示，綜合分數前20%（Tier 1）的頂級企業，長期報酬率有望帶來較佳的報酬（如表二）。

表二：不同分數群長期累計報酬率

資料來源:Bloomberg，2015/10/31-2025/10/31，中國信託投信整理。

中國信託投信表示，00995A採季配息機制，最低申購金額為新台幣1萬元，讓投資人能以親民的門檻，由專業經理人代為操盤，參與台股優質企業的成長果實。在股市創新高之際，投資決策更需精準，00995A透過「主動x量化」相輔相成效益，可望成為投資人掌握AI長線趨勢、追求資產成長的極佳選擇。

「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A）小檔案

類型 主動式交易所交易基金 經理人 張書廷 風險報酬

等級 RR4 經理費 0.75%/年 保管費 0.035%/年 保管銀行 元大銀行 IPO前最低

申購金額 台幣10,000元或其整數倍數 計價幣別 新台幣 收益分配* 季配息機制（每年3、6、9、12月底評價）預計首次收益分配評價日2026/9/30

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。