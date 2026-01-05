0050股東86％不滿10張？存股哥「高股息搭市值型」達1+1大於2退休配置

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
0050最新公告2026上半年配息1元，上半年殖利率約1.49%，若下半年維持力道，全年配息表現值得期待。記者陳易辰/攝影
＊原文發文時間為1月3日

0050公告2026上半年配息1塊錢，以最近收盤價66.95來看，上半年殖利率約1.49%，以目前的股價及配息空間來看，下半年其實也有條件再配1塊，就看看到時0050的股價可以走到哪裡。

⭐2025總回顧

我在去年6月開始布局0050，目的是補上高股息缺乏的動能，讓我的資產可以得到更有效率的擴張，讓我繼續進行股票質押套利，而不是單純看上0050帶來的資本利得，目前看起來高股息加市值型的效益相當好。

現在有7.15張0050，成本均價51.74，帳面報酬$107,608（29.09%），下個月可以領息$7,150，有0050的助攻也讓我的二月股息可以順利突破4萬，這也是當初沒想到附加價值，就是0050也可以強化我的現金流

高股息+市值型的優勢就是要股息有股息、要資本利得有資本利得，讓你在大多數情況都有應對方式，雖然沒辦法像0050一樣取得最大化的資本利得，但這套配置可以讓理論真的落實在現實生活中。

前幾天在Threads看到一篇文，0050的股東受益人數分級裡，10張不到的人就佔了總受益人數的86%，也就是說0050大多數的股東結構是由總值不到70萬的人撐起來的，以這樣的分級結構要實現退休提領看起來還有一段距離。

而高股息+市值型的配置正好可以彌補各自的缺點並強化彼此的優點，達到1+1大於2的效果，我認為能夠與時俱進去彈性調整自己的做法，才更能適應這個變化快速的市場。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

