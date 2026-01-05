00830配息9元太狂！殖利率衝破15％變身「真高股息」…網哀號：別發這麼多

國泰費城半導體（00830）公告最新配息資訊，擬定每單位分配現金9元，以目前的股價換算，年化殖利率衝破15%，規模之大驚艷市場。本次除息交易日定於115年1月20日，預計2月12日發放配息。由於費半成分股在過去一年表現強勁，帶動淨資產大幅增長，國泰投信依收益分配標準決定大方派息，但也引發投資人針對「市值型ETF是否該高配息」的熱烈討論。

消息一出，PTT網友反應兩極，部分投資人對這筆意外之財感到驚喜，紛紛表示「好猛喔0.0...」、「賺爛」、「配到可以當高股息了，厲害」，甚至有人笑稱「88怕你沒吃飽，餓著了」。對於追求領息感的長輩或小資族，網友分析「台灣八成民眾收到配息才有賺錢感覺，特別是要過年了」，認為這種「幫你實現損益」的做法比投顧還直接。

然而，許多偏好利滾利的長期投資者卻感到相當感傷，甚至直言「真的很糟糕，不應該發這麼多的」。有網友擔心稅務與再投入的成本，留言指出「還要自己花手續費投回去實在很麻煩，而且會擠壓到海外所得750萬的額度」、「不想配息，但今年這隻收益實在不錯」。更有理性派投資人提醒「配息就你的羊毛啊」、「左手給右手，是在高潮什麼」。

針對槓桿操作與填息難度的討論也成為焦點。有網友警示質押族群要注意風險，直言「質押或融資的維持率直接掉15%」、「質押仔：...」。關於填息之路，網友普遍抱持觀望態度，表示「去年發快4元填得很辛苦，9元要填息可能要更...」、「這種東西就不應該配息，跟00662一樣，股價上去考慮拆股」，甚至有網友考慮「配這麼多，看來要先賣一趟了」。

最後，市場上也出現了尋找替代標的的聲浪，網友議論紛紛表示「笑死，台股好像沒其他費半ETF？」、「這檔在配息真的很低能」、「請國泰另出一支不配息的830連結基金吧」。在費半噴發的行情下，00830雖然讓投資人賺到了資本利得，但這次高達9元的配息策略，無疑在投資圈內掀起了一場關於「效率投資」與「領息需求」的觀點對決。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。