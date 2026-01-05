00981A「太熱門」恐會影響績效？基金黑武士：同一經理人這檔基金績效竟更高
＊原文發文時間為12月31日
主動統一台股增長（00981A）有多紅、績效有多猛，市場其實已經討論到不行了，就不再多做介紹。但有一個關鍵細節，值得觀察一下：
00981A與「統一奔騰基金」，是同一位基金經理人操盤。如果從00981A掛牌以來做績效比較，結果如下：
00981A：+68.7%（經理費1.0%至1.2%）
統一奔騰：+78.6％（經理費1.6%）
問題來了...在投資邏輯、選股能力相近的前提下，為什麼經理費比較高的「統一奔騰」，績效反而更好？
可能原因：00981A規模成長實在太快了。
00981A從今年5月募集時約30億，短短幾個月衝到約500億，規模直接放大約17倍。這代表什麼？
經理人必須在台股一路上漲的過程中，不斷接收新資金、被迫追價建倉
建倉成本持續墊高，整體績效自然被稀釋
反觀統一奔騰：
規模穩定
單位數變化不大
經理人有更大的操作彈性
結果就是繳出接近80%的兇猛報酬
或許，這樣的績效表現，才更接近基金經理人在「不被資金規模干擾下」的真實實力。
投資不只看績效，也要看「規模變化」；有時候，太熱門，本身就是一種成本
◎本文內容已獲 基金黑武士 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
