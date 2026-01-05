0050配息1元變大方網卻不領情…成敗皆台積電（2330）？達人：好日子沒了

近日有PTT網友轉發媒體報導，指出ETF霸主0050（元大台灣50）最新公告2026年上半年配息金額調升至1元，相較於2025年7月的0.36元大幅成長，引發203萬名受益人熱烈討論。雖然配息金額亮眼，但理財達人陳重銘卻在此時提出逆風預警，認為0050在2026年的績效表現恐將掉出10名之外。他指出0050目前台積電權重高達61%，隨著台積電獲利成長動能預期從2025年的41%放緩至2026年的17%，0050的「好日子」恐怕已經過去。

針對達人的預測，PTT網友在轉發貼文下方的反應相當兩極。部分網友對達人的專業度抱持質疑，留言大酸「他算那門子專家」、「不buy也算達人喔」、「什麼樣的id就推什麼樣的人」。也有網友直指這又是另一場業配，評論表示「又在業配了」、「看來他最近收比較多主動ETF的業配」、「業配一堆雷包ETF，酸穩定賺的0050」，甚至有人戲稱他為「時光機教主」。

在投資策略方面，網友對於「成長放緩」的說法並不買帳。有投資人認為即便報酬率放緩，表現依然優於許多標的，直言「報酬29%也不錯吧！」、「漲到2000不夠你不會漲到3000？」、「2000是保底，GG今年衝到2200都有可能」。更有死忠支持者分享自己的投資心法，表示「我會繼續買0050，買綠不買紅，有閒錢就買」、「0050的價值在於它經過漫長的考驗，有一票不輕易放手的死忠粉」。

關於主動型ETF與0050的配息爭議，網友也有不同看法。有人針對配息制度表示「配1元真的爛到有剩」、「哀求不要配息，左手換右手」，也有人擔心主動型ETF的風險，提醒「主動只要部位肥大了就等著被外資割菜吧」、「主動ETF大部分都垃圾，不要用短期績效來跟0050比」。對於市場過熱的現象，則有網友冷靜回應「現在又開始吹主動式ETF，一頭熱的人搞不好買在高點」。

許多網友認為台積電長期仍有看頭，對於達人的數據預測表示「法人估75塊是在搞笑嗎？該更新了喔」、「EPS90今年2330機會很大」。更有網友幽默對應達人的操作風格，酸度爆表地說「我買了，我又賣了」、「他的邏輯是GG成長好就秀媽媽買的GG，GG不好就業配其他ETF」。在多空交戰的討論中，0050與台積電的後勢依然是2026年初市場最熱門的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。