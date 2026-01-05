00929配息回升至0.1元…納台積電與聯發科！存股哥：終結配息乾旱

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00929最新公告本月配息0.1元，換算年化殖利率預估來到6.6%，終於回到高股息該有的水準，也正式終結了去年初那段配息乾旱期。中央社
00929最新公告本月配息0.1元，換算年化殖利率預估來到6.6%，終於回到高股息該有的水準，也正式終結了去年初那段配息乾旱期。中央社

復華台灣科技優息（00929）公告本月配息0.1，年化殖利率預估6.6%，回到高股息該有的水準了，也終結去年初的配息乾旱期，比較大的變動是成分股納入台積電、聯發科、大立光這幾支超級重磅權值股，這幾個交易日來看確實效果不錯。

⭐2025總回顧

我查到的權重是台積電1.52%、聯發科3.68%、大立光3.24%，含積量其實沒有很高，但我自己私心希望台積電比例可以再拉高一點，畢竟現在台積電真的很強，既然都要納入台積電了，多補一些權重應該也是合理的調整。

929過去一年也是被罵到爆的高股息，不外乎就是股價跟不上，配息又腰斬再腰斬，但別忘了ETF的特性就是可以根據市場需要去調整出符合市場期待的樣子，經過了一年，看來股息跟成分股都有跟上目前的需求。

我現在持有張數45張，成本均價19.57、帳面-7.1%，但這個小賠的情況對我來說無關痛癢，因為我整體的報酬是賺的，且加上一年幾十萬的股息現金流，讓我可以無視這一點點帳損，只要繼續長期持有領股息即可。

自從去年上半年就暫停00929投入，不是因為我覺得它爛，只是以殖利率跟成長性來看它確實是個人股池中表現比較不好的，因此投入其他高股息對我來說才是合理並且效益最大化的配置。

我的策略始終如一，長期持有、穩定開槓桿、股息再投入，把時間當成我的盟友，相信它會給我一個滿意的答案。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 成分股 現金流 台積電

