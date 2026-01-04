安聯投信2026首發台股主動式ETF LINE Bank全台唯一獨家預購

2026年台股開年投資第一槍，由LINE Bank攜手台股霸主安聯投信重磅出招。LINE Bank宣布，領先全市場、獨家開放預購全台2026年第一檔發行的台股主動式ETF—安聯台灣主動式ETF基金（00993A）。作為全台唯一提供此檔ETF預購服務的銀行通路，LINE Bank再次打破傳統金融框架，讓投資人無需受時間、地點限制，1月2日上午9時起，無論例假日、非營業時間，皆能24小時透過一支手機，以不到一分鐘的極速流程，優先搶占台股主動選股的投資先機。

LINE Bank領先市場所提供的創新金融、「新募集ETF快速申購服務」已獲得市場高度認同，這項「隨手可得」的便利性，特別展現在LINE Bank客戶申購、預購新募集ETF時，僅需填入手邊現有的任一證券帳戶，募集期開始後會由LINE Bank主帳戶自動扣款完成申購，並於ETF掛牌前自動撥券至客戶指定的證券集保帳戶。

統計過去16檔在LINE Bank的新募集ETF銷售數據，申購客戶所持有的證券帳戶遍及全台六成以上的證券商，可見LINE Bank這種「不限證券帳戶」就能申購新募集ETF的「自由度」，是投資人參與行情的最佳助攻。

安聯投信表示：「面對變動快速的市場，搶先布局方能搶占獲利先機！今年安聯投信首檔台股主動式ETF，特別選定全台唯一支援24小時申購新募集ETF的LINE Bank，作為唯一預購管道。無論是深夜休息或清晨通勤，上班族皆可打破時空限制，在1月2日起至正式申購日開始前，隨時隨地提前完成預購，真正實現『金融服務隨手可得』，推薦投資人把握機會搶先參與預購」。

回顧2025年，主動式ETF買氣正旺，根據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至2025年12月26日止，曾創下單週超過11萬投資人進場的紀錄，全台受益人突破69萬。展望2026年，市場進入高檔震盪期，如何憑藉專家團隊，「主動」挑選具備實質成長性的優質標的，依舊是市場大勢所趨。LINE Bank此次特選「台股主動選股專家」安聯投信，作為2026年首波策略合作對象，旨在透過「台股霸主」安聯投信投資團隊金獎1的選股策略，為投資人主動出擊追求超越大盤表現的長期資本增值機會。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，預防性降息下半場，台股不能無腦買！美國聯準會(Fed)宣布再降息，2025年連續第三次降息，點陣圖預示2026年仍有降息空間，但步調將逐漸謹慎。市場正走向 Fed「預防性降息」的下半場，上半場資金利多帶動評價面推升，下半場將開始驗證企業獲利能否接棒。

施政廷表示，台股行情仍值得期待，但投資策略要更主動更挑剔，大盤或許仍有支撐，但真正拉開差距的，將是選股表現。現在關鍵不在「敢不敢買」，而是「買什麼」、「怎麼買」，有長期潛力、獲利能見度佳的公司才有機會走得更遠。

「面對台股多變市場，投資台股，在主動式ETF策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，而這是我們對台股投資的重新定義。」施政廷表示，安聯的解方為提供質化選股，專業團隊深度研究，精選100-120檔具信心標的；而在面對市值加權與等權重各有缺陷情境下，一來藉由量化做投組，五大因子最佳化模型動態配置，不賭市場風格；再搭配質化找好股與量化做投組，以期穿越週期創造超額表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。