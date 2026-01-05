快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF跟著AI賺 法人看旺人工智慧供應鏈優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

投信法人預期，1月底會議仍有望再降息，營造豐沛的資金行情；此外，2026年台股企業獲利的年增率由11%上修至20%。

⭐2025總回顧

只要AI資本支出未出現重大負面變化，2026年台股站上30,000點以上為合理預期，任何波段回檔創造良好買點，建議優先布局聚焦AI供應鏈優勢的台灣成長股主動ETF，掌握反彈先機。

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥表示，從歷史上新興技術占GDP比例來看，目前AI投資比例仍低，加上美國壽險公司積極參與AI基礎建設，未來資金對AI投入不虞匱乏。

魏永祥指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具供應鏈優勢的台灣成長股，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄。台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器等皆將成為新護國群山，強化台灣成長股韌性。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇分析，台美近期公布的經濟數據表現亮眼，美國第3季實質GDP大幅優於預期，台灣11月外銷訂單亦創歷年單月新高，顯示整體景氣維持穩健、企業獲利前景依然樂觀，有利資金持續流向股市，AI供應鏈仍是布局台股新高行情的主軸，看好先進製程、記憶體、光通訊等族群表現空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股 ETF

延伸閱讀

中國今年經濟料前高後低 GDP增速估訂5%

周線連二紅 樂觀氣氛持續拉升 台股三萬點指日可待

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

十位經濟學家預測 大陸今年GDP增速估訂5%

相關新聞

主動式ETF跟著AI賺 法人看旺人工智慧供應鏈優勢

投信法人預期，1月底會議仍有望再降息，營造豐沛的資金行情；此外，2026年台股企業獲利的年增率由11%上修至20%。

安聯投信2026首發台股主動式ETF LINE Bank全台唯一獨家預購

2026年台股開年投資第一槍，由LINE Bank攜手台股霸主安聯投信重磅出招。LINE Bank宣布，領先全市場、獨家...

0050擬配息1元 1月22日除息

元月ETF配息戰開打，元大台灣50、元大高股息等ETF昨（2）日接力公告配息資訊，前者每受益權單位擬配發1元，高於前次的...

元月台股ETF除息一表看 這檔科技龍頭配超過7%最高

元月台股ETF配息戰開跑，包含元大台灣50、國泰台灣科技龍頭、群益半導體收益等超過20檔ETF將自6日起至22日陸續除息...

2026開年台股ETF配息出爐！00881配息率飆15％…00905成小資族新歡

2026年台股ETF市場開年即迎來一波配息潮，共有14檔ETF宣告除息，為投資人帶來新年第一筆被動收入。從配息率與績效來看，科技類ETF延續去年強勢，配息率最高達15.87%；市值型ETF則以穩健表現

2026開門紅！台股衝破29300大關…法人看好AI帶動元月行情009803搶占先機

台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲79

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。