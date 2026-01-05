主動式ETF跟著AI賺 法人看旺人工智慧供應鏈優勢

投信法人預期，1月底會議仍有望再降息，營造豐沛的資金行情；此外，2026年台股企業獲利的年增率由11%上修至20%。

只要AI資本支出未出現重大負面變化，2026年台股站上30,000點以上為合理預期，任何波段回檔創造良好買點，建議優先布局聚焦AI供應鏈優勢的台灣成長股主動ETF，掌握反彈先機。

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥表示，從歷史上新興技術占GDP比例來看，目前AI投資比例仍低，加上美國壽險公司積極參與AI基礎建設，未來資金對AI投入不虞匱乏。

魏永祥指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具供應鏈優勢的台灣成長股，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄。台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器等皆將成為新護國群山，強化台灣成長股韌性。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇分析，台美近期公布的經濟數據表現亮眼，美國第3季實質GDP大幅優於預期，台灣11月外銷訂單亦創歷年單月新高，顯示整體景氣維持穩健、企業獲利前景依然樂觀，有利資金持續流向股市，AI供應鏈仍是布局台股新高行情的主軸，看好先進製程、記憶體、光通訊等族群表現空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。