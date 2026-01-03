0050擬配息1元 1月22日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

元月ETF配息戰開打，元大台灣50（0050）、元大高股息等ETF昨（2）日接力公告配息資訊，前者每受益權單位擬配發1元，高於前次的0.36元；後者擬配0.866元，為連三季配發相同金額。

元大台灣50以昨日收盤價66.95元換算，單期配息率為1.49%；元大高股息連續三季度配出0.866元，以收盤價37.01元換算，單季配息率為2.33%，兩檔重量級ETF除息交易日為1月22日、收益分配發放日在2月11日。

彙整各投信官網公告配息資料，截至昨日，目前共有24檔台股ETF公告將在16日至22日起陸續除息，以規模前十大台股ETF單期配息殖利率來看，元大台灣50約1.4%、元大高股息2.3%、復華台灣科技優息0.5%、國泰台灣科技龍頭7.9%、富邦特選高股息30 0.5%、群益半導體收益4.08%、中信成長高股息0.6%、台新永續高息中小0.3%、FT臺灣Smart  1.4%、國泰股利精選30為2.4%。

進一步檢視個別ETF的配息金額及配息率，其中國泰台灣科技龍頭、群益半導體收益、新光臺灣半導體30、凱基台灣AI 50、台新AI優息動能此次配息金額及配息率均創下成立來新高。

