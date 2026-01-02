元月台股ETF除息一表看 這檔科技龍頭配超過7%最高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元月台股ETF配息戰開跑，包含元大台灣50、國泰台灣科技龍頭、群益半導體收益等超過20檔ETF將自6日起至22日陸續除息，這將會是農曆年前最後領息的機會，想參與的投資人可以多多留意。

採取半年配的台股ETF中，按照單期配息殖利率表現依序為國泰台灣科技龍頭7.93%、中信上櫃ESG 30的2.48%、國泰股利精選30的2.41%、元大台灣50的1.49%、元大MSCI台灣1.48%、

在季季配的台股ETF表現上，群益半導體收益以4.08%的單季配息殖利率排第一，其餘依序為新光臺灣半導體30的3.17%、中信臺灣智慧50的2.96%、永豐台灣ESG的2.47%、元大高股息2.33%、主動安聯台灣高息1.5%、FT臺灣Smart的1.41%、台新臺灣IC設計0.61%。

雙月配的永豐ESG低碳高息配息殖利率為0.81%。

月月配組別中，單月配息殖利率以中信成長高股息0.62%，目前最高，接下來是群益科技高息成長0.60%、復華台灣科技優息0.55%、富邦特選高股息30的0.54%、元大台灣價值高息0.48%、富邦臺灣優質高息0.47%、兆豐電子高息等權0.45%、凱基台灣AI50的0.41%、野村趨勢動能高息0.37%、台新永續高息中小0.36%、台新AI優息動能0.27%、FT臺灣永續高息0.21%。

1月台股ETF除息資訊。資料來源：各投信官網，統計至1/2。高瑜君／製表
1月台股ETF除息資訊。資料來源：各投信官網，統計至1/2。高瑜君／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 月配息

