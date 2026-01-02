單季配1.5% 這檔主動ETF啟動配售作業

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

根據安聯投信2日公告，主動安聯台灣高息（00984A）每受益權單位擬配發0.168元，以今日收盤價11.2元換算，單季配息率為1.5%，除息交易日在1月19日、收益分配發放日則在2月12日；此外，將自下周一（5日）起進行配售作業，投資人進場前宜留意合理折溢價。

首檔主動高息ETF-主動安聯台灣高息成立以來第二度配息出爐，第一次配息金額為0.21元、配息率1.98%；第二次擬配0.168元、配息率1.5元。而主動安聯台灣高息2日淨值為11.2元，當中，收益平準金為0、資本損益平準金為1.2元、基本面額是10元。

根據安聯投信公告，因為避免除息日前因大量申購，使在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，為保障既有受益人，主動安聯台灣高息將自1月5日起，啟動初級市場配售作業。

為兼顧次級市場流動性，總可申購總額度為90個基數，每日可配售額度為9個基數，其中，非流動量提供者每日可申購額度為5個基數、流動量提供者每日可申購額度為4個基數。

提醒投資人，實際申購淨值與提出申購申請時並不相同，投資人須自行承擔實際申購淨值與預期不相同的風險。投資人實際取得申購之受益權單位時，本基金的市價與折溢價率亦可能與提出申購申請時有重大差異，投資人須自行承擔相關風險。

配售期間，投資人仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進ETF受益憑證。ETF市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

