永豐投信4檔股債 ETF 將除息 台股多頭格局更具支撐

進入2026年，美國經濟雖然因政府關門導致官方數據延後公布，但整體動能依舊維持在擴張軌道，勞動市場只是稍微降溫，並沒有出現結構性的惡化。後市展望，AI仍是主角，但金融業的加入讓台股多頭格局更具支撐，高檔震盪上攻可望成為主流趨勢。

永豐投信發布4檔股債ETF最新配息公告，分別為永豐美國500大（00858）、永豐台灣ESG（00888）、永豐ESG低碳高息（00930）、永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B），2026年1月19日為最後買進日，均在2026年1月20日進行除息，並在2026年2月13日發放配息。

聯準會在2025年12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議正式啟動降息循環，把政策利率調降到3.50%–3.75%，並且釋出未來兩年還會持續寬鬆的訊號。

隨著利率逐步靠近3%的長期均衡水準，加上自2025年12月開始每月400億美元的買債計畫（技術性擴表），使金融體系的流動性明顯改善，股市也因此有更穩固的資金支撐。在政策面上，美國政府同時推動產業合作與貿易優惠，川普政府宣布「創世紀」AI計畫，集結了OpenAI、微軟、輝達（NVIDIA）等24家科技巨頭，展現人工智慧的戰略布局。

另一方面，政府也和默克等九家藥廠簽署最惠國協議，透過藥價折扣換取三年關稅豁免，兼顧醫療成本與產業競爭力。整體來看，貨幣政策的寬鬆，加上科技與醫藥產業政策並進，正在為2026年的美國經濟注入新的動能，強化金融市場和產業發展的支撐力。

展望2026年，全球供應鏈持續重組，台灣企業積極在東南亞、美國及日本等地擴廠投資，這將直接帶動銀行業海外分行的營收成長，進而提升整體金融業的獲利能力。金融業的多面向成長，與AI科技產業的持續創新並行，形成推升台股的雙引擎，使市場上漲動能更為多元，不再僅依賴單一產業。

投資策略上，建議以AI科技與金融產業為兩大配置主軸，可透過科技主題ETF及金融股占比較高的ETF進行分散布局。根據過往統計，台股在12月至隔年2月的平均漲幅表現相對較佳，投資人可採取分批進場的方式，並同時留意風險控管，以在2026年的行情中掌握投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。