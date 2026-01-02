快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

永豐投信4檔股債 ETF 將除息 台股多頭格局更具支撐

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

進入2026年，美國經濟雖然因政府關門導致官方數據延後公布，但整體動能依舊維持在擴張軌道，勞動市場只是稍微降溫，並沒有出現結構性的惡化。後市展望，AI仍是主角，但金融業的加入讓台股多頭格局更具支撐，高檔震盪上攻可望成為主流趨勢。

⭐2025總回顧

永豐投信發布4檔股債ETF最新配息公告，分別為永豐美國500大（00858）、永豐台灣ESG（00888）、永豐ESG低碳高息（00930）、永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B），2026年1月19日為最後買進日，均在2026年1月20日進行除息，並在2026年2月13日發放配息。

聯準會在2025年12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議正式啟動降息循環，把政策利率調降到3.50%–3.75%，並且釋出未來兩年還會持續寬鬆的訊號。

隨著利率逐步靠近3%的長期均衡水準，加上自2025年12月開始每月400億美元的買債計畫（技術性擴表），使金融體系的流動性明顯改善，股市也因此有更穩固的資金支撐。在政策面上，美國政府同時推動產業合作與貿易優惠，川普政府宣布「創世紀」AI計畫，集結了OpenAI、微軟、輝達（NVIDIA）等24家科技巨頭，展現人工智慧的戰略布局。

另一方面，政府也和默克等九家藥廠簽署最惠國協議，透過藥價折扣換取三年關稅豁免，兼顧醫療成本與產業競爭力。整體來看，貨幣政策的寬鬆，加上科技與醫藥產業政策並進，正在為2026年的美國經濟注入新的動能，強化金融市場和產業發展的支撐力。

展望2026年，全球供應鏈持續重組，台灣企業積極在東南亞、美國及日本等地擴廠投資，這將直接帶動銀行業海外分行的營收成長，進而提升整體金融業的獲利能力。金融業的多面向成長，與AI科技產業的持續創新並行，形成推升台股的雙引擎，使市場上漲動能更為多元，不再僅依賴單一產業。

投資策略上，建議以AI科技與金融產業為兩大配置主軸，可透過科技主題ETF及金融股占比較高的ETF進行分散布局。根據過往統計，台股在12月至隔年2月的平均漲幅表現相對較佳，投資人可採取分批進場的方式，並同時留意風險控管，以在2026年的行情中掌握投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國經濟 科技 AI

延伸閱讀

2026開春ETF配息大爆發！科技股領軍 0050、00905成小資族首選

2026開門紅！台股衝破29300大關…法人看好AI帶動元月行情009803搶占先機

00878、00919皆順利填息！台股再創新高…達人教「景氣燈號策略」告別猜高低

2026開紅盤！台積電天價開高後衝1565元、市值40.58億 台股也創高

相關新聞

2026開門紅！台股衝破29300大關…法人看好AI帶動元月行情009803搶占先機

台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲79

0056第一季配息 想拿配息得在這天之前買進

元大高股息（0056）今日公布2026年第1季配息，將在1月20日第二階段公告確定配息金額，1月22日除息，想參與配息的...

00894、00935一整年最噴…台積電權重都不到30％！股添樂：績效沒贏大盤就圖表找一檔吧

新年第一篇貼文，來聊聊2025台股ETF績效排行。 整個2025台股含息漲幅為29.5%，圖表這10檔都明顯擊敗大盤。一年漲35%、40%，看來「不想努力的選擇」，跑出來的績效搞不好比你「非常努力」

2026開年台股ETF配息出爐！00881配息率飆15％…00905成小資族新歡

2026年台股ETF市場開年即迎來一波配息潮，共有14檔ETF宣告除息，為投資人帶來新年第一筆被動收入。從配息率與績效來看，科技類ETF延續去年強勢，配息率最高達15.87%；市值型ETF則以穩健表現

0056預估配息0.866元連三穩…高股息也吃AI紅利！成分股近4成具成長潛力

受153萬名受益人青睞的元大高股息（0056）於今（2）日發布2026年首季配息預告，每股預計發放0.866元。 這已是該ETF連續三次維持相同配息水準，展現高度的穩定性，若以今日收盤價37.0

重量級ETF 0050、0056配息出爐 0056連三季配這數字

ETF規模前兩大ETF配息出爐！根據元大投信2日公告，元大台灣50（0050），每受益權單位擬配發1元，以今日收盤價66...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。