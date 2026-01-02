2026開年台股ETF配息出爐！00881配息率飆15％…00905成小資族新歡
2026年台股ETF市場開年即迎來一波配息潮，共有14檔ETF宣告除息，為投資人帶來新年第一筆被動收入。從配息率與績效來看，科技類ETF延續去年強勢，配息率最高達15.87%；市值型ETF則以穩健表現吸引資金，尤其是00905以低價高CP值特性成為市場焦點。
科技ETF配息率領先群雄
科技類ETF在本次除息中表現亮眼，國泰台灣科技龍頭(00881)配息2.65元，年化配息率高達15.87%，居所有ETF之冠；群益半導體收益(00927)與新光臺灣半導體30(00904)緊隨其後，年化配息率分別為13.84%及12.71%，均突破雙位數。
回顧2025年，科技類ETF表現最為突出，新光臺灣半導體30(00904)全年總報酬率達42.49%，群益半導體收益(00927)也有32.26%的優異成績，反映台灣科技產業在全球供應鏈的關鍵地位。
市值型ETF穩健成長 00905性價比最高
市值型ETF雖配息率不及科技類，但整體績效同樣令人刮目相看。元大台灣50(0050)近一年總報酬率達40.89%，元大MSCI台灣(006203)也有37.34%的亮眼表現。
值得關注的是，FT臺灣Smart(00905)以17.65元的低單價、5.67%的年化配息率及32.01%的近一年總報酬率，成為市值型ETF中CP值最高的選擇。分析師指出，00905低門檻的特性特別適合預算有限的小資族，一次滿足配息需求與成長期待。
高息ETF穩定配息 債券型提供避險
高息ETF方面，元大高股息(0056)以9.36%的年化配息率穩坐高息王寶座；復華台灣科技優息(00929)、元大台灣價值高息(00940)及富邦臺灣優質高息(00730)也分別提供6.6%、5.81%及5.72%的穩定配息。
債券型ETF則以群益優選非投等債(00953B)為代表，年化配息率達7.49%，在市場波動時提供必要的避險功能。
專家建議：三類ETF均衡配置
市場分析師表示，2026年全球經濟雖有不確定性，但台灣科技產業在AI、電動車等新興應用帶動下，相關ETF仍具成長空間。
專家建議投資人採取「啞鈴式配置」策略：核心部位配置0050、00905等市值型ETF，追求穩健成長；衛星部位則搭配00881、00927等科技ETF，掌握產業爆發力；再輔以高息ETF建立現金流，以應對多變的市場環境。
|代號
|股票名稱
|除息金額
|年化配息率
|除息日
|收盤價
|近一年含息總報酬率
|市
值
|00905
|FT臺灣Smart
|0.25
|5.67%
|1月19日
|17.65
|32.01%
|006203
|元大MSCI台灣
|1.8
|2.96%
|1月22日
|121.45
|37.34%
|0050
|元大台灣50
|1.0
|2.99%
|1月22日
|66.95
|40.89%
|高
息
|0056
|元大高股息
|0.866
|9.36%
|1月22日
|37.01
|32.01%
|00929
|復華台灣科技優息
|1.0
|6.6％
|1月20日
|18.18
|5.76%
|00940
|元大台灣價值高息
|0.045
|5.81%
|1月8日
|9.3
|3.33%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|0.11
|5.72%
|1月20日
|23.09
|7.90%
|00943
|兆豐電子高息等權
|0.065
|5.42%
|1月19日
|14.4
|1.34%
|00701
|國泰股利精選30
|0.7
|4.82%
|1月20日
|29.03
|15.06%
|00944
|野村趨勢動能高息
|0.054
|4.44%
|1月19日
|14.59
|4.89%
|科
技
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|2.65
|15.87%
|1月20日
|33.4
|43.59%
|00927
|群益半導體收益
|0.77
|13.84%
|1月17日
|22.26
|32.26%
|00904
|新光臺灣半導體30
|0.76
|12.71%
|1月20日
|23.91
|42.49%
|債
|00953B
|群益優選非投等債
|0.061
|7.49%
|1月12日
|9.77
|2.52%
