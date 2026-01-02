2026開年台股ETF配息出爐！00881配息率飆15％…00905成小資族新歡

2026年台股ETF市場開年即迎來一波配息潮，共有14檔ETF宣告除息，為投資人帶來新年第一筆被動收入。從配息率與績效來看，科技類ETF延續去年強勢，配息率最高達15.87%；市值型ETF則以穩健表現吸引資金，尤其是00905以低價高CP值特性成為市場焦點。

科技ETF配息率領先群雄

科技類ETF在本次除息中表現亮眼，國泰台灣科技龍頭(00881)配息2.65元，年化配息率高達15.87%，居所有ETF之冠；群益半導體收益(00927)與新光臺灣半導體30(00904)緊隨其後，年化配息率分別為13.84%及12.71%，均突破雙位數。

回顧2025年，科技類ETF表現最為突出，新光臺灣半導體30(00904)全年總報酬率達42.49%，群益半導體收益(00927)也有32.26%的優異成績，反映台灣科技產業在全球供應鏈的關鍵地位。

市值型ETF穩健成長 00905性價比最高

市值型ETF雖配息率不及科技類，但整體績效同樣令人刮目相看。元大台灣50(0050)近一年總報酬率達40.89%，元大MSCI台灣(006203)也有37.34%的亮眼表現。

值得關注的是，FT臺灣Smart(00905)以17.65元的低單價、5.67%的年化配息率及32.01%的近一年總報酬率，成為市值型ETF中CP值最高的選擇。分析師指出，00905低門檻的特性特別適合預算有限的小資族，一次滿足配息需求與成長期待。

高息ETF穩定配息 債券型提供避險

高息ETF方面，元大高股息(0056)以9.36%的年化配息率穩坐高息王寶座；復華台灣科技優息(00929)、元大台灣價值高息(00940)及富邦臺灣優質高息(00730)也分別提供6.6%、5.81%及5.72%的穩定配息。

債券型ETF則以群益優選非投等債(00953B)為代表，年化配息率達7.49%，在市場波動時提供必要的避險功能。

專家建議：三類ETF均衡配置

市場分析師表示，2026年全球經濟雖有不確定性，但台灣科技產業在AI、電動車等新興應用帶動下，相關ETF仍具成長空間。

專家建議投資人採取「啞鈴式配置」策略：核心部位配置0050、00905等市值型ETF，追求穩健成長；衛星部位則搭配00881、00927等科技ETF，掌握產業爆發力；再輔以高息ETF建立現金流，以應對多變的市場環境。

代號 股票名稱 除息金額 年化配息率 除息日 收盤價 近一年含息總報酬率 市

值 00905 FT臺灣Smart 0.25 5.67% 1月19日 17.65 32.01% 006203 元大MSCI台灣 1.8 2.96% 1月22日 121.45 37.34% 0050 元大台灣50 1.0 2.99% 1月22日 66.95 40.89% 高

息 0056 元大高股息 0.866 9.36% 1月22日 37.01 32.01% 00929 復華台灣科技優息 1.0 6.6％ 1月20日 18.18 5.76% 00940 元大台灣價值高息 0.045 5.81% 1月8日 9.3 3.33% 00730 富邦臺灣優質高息 0.11 5.72% 1月20日 23.09 7.90% 00943 兆豐電子高息等權 0.065 5.42% 1月19日 14.4 1.34% 00701 國泰股利精選30 0.7 4.82% 1月20日 29.03 15.06% 00944 野村趨勢動能高息 0.054 4.44% 1月19日 14.59 4.89% 科

技 00881 國泰台灣科技龍頭 2.65 15.87% 1月20日 33.4 43.59% 00927 群益半導體收益 0.77 13.84% 1月17日 22.26 32.26% 00904 新光臺灣半導體30 0.76 12.71% 1月20日 23.91 42.49% 債 00953B 群益優選非投等債 0.061 7.49% 1月12日 9.77 2.52%

資料來源：CMoney (2026.01.02)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。