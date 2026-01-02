2026開年台股ETF配息出爐！00881配息率飆15％…00905成小資族新歡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股2026年新年開紅盤，台積電領軍加上記憶體、機器人、矽光子、軍工等族群齊漲，2日收盤漲386.21點，為29349.81點，漲幅1.33%，成交金額新台幣6488.44億元。中央社
台股2026年新年開紅盤，台積電領軍加上記憶體、機器人、矽光子、軍工等族群齊漲，2日收盤漲386.21點，為29349.81點，漲幅1.33%，成交金額新台幣6488.44億元。中央社

2026年台股ETF市場開年即迎來一波配息潮，共有14檔ETF宣告除息，為投資人帶來新年第一筆被動收入。從配息率與績效來看，科技類ETF延續去年強勢，配息率最高達15.87%；市值型ETF則以穩健表現吸引資金，尤其是00905以低價高CP值特性成為市場焦點。

科技ETF配息率領先群雄

科技類ETF在本次除息中表現亮眼，國泰台灣科技龍頭(00881)配息2.65元，年化配息率高達15.87%，居所有ETF之冠；群益半導體收益(00927)與新光臺灣半導體30(00904)緊隨其後，年化配息率分別為13.84%及12.71%，均突破雙位數。

回顧2025年，科技類ETF表現最為突出，新光臺灣半導體30(00904)全年總報酬率達42.49%，群益半導體收益(00927)也有32.26%的優異成績，反映台灣科技產業在全球供應鏈的關鍵地位。

市值型ETF穩健成長 00905性價比最高

市值型ETF雖配息率不及科技類，但整體績效同樣令人刮目相看。元大台灣50(0050)近一年總報酬率達40.89%，元大MSCI台灣(006203)也有37.34%的亮眼表現。

值得關注的是，FT臺灣Smart(00905)以17.65元的低單價、5.67%的年化配息率及32.01%的近一年總報酬率，成為市值型ETF中CP值最高的選擇。分析師指出，00905低門檻的特性特別適合預算有限的小資族，一次滿足配息需求與成長期待。

高息ETF穩定配息 債券型提供避險

高息ETF方面，元大高股息(0056)以9.36%的年化配息率穩坐高息王寶座；復華台灣科技優息(00929)、元大台灣價值高息(00940)及富邦臺灣優質高息(00730)也分別提供6.6%、5.81%及5.72%的穩定配息。

債券型ETF則以群益優選非投等債(00953B)為代表，年化配息率達7.49%，在市場波動時提供必要的避險功能。

專家建議：三類ETF均衡配置

市場分析師表示，2026年全球經濟雖有不確定性，但台灣科技產業在AI、電動車等新興應用帶動下，相關ETF仍具成長空間。

專家建議投資人採取「啞鈴式配置」策略：核心部位配置0050、00905等市值型ETF，追求穩健成長；衛星部位則搭配00881、00927等科技ETF，掌握產業爆發力；再輔以高息ETF建立現金流，以應對多變的市場環境。

　代號股票名稱除息金額年化配息率除息日收盤價近一年含息總報酬率

00905FT臺灣Smart0.255.67%1月19日17.6532.01%
006203元大MSCI台灣1.82.96%1月22日121.4537.34%
0050元大台灣501.02.99%1月22日66.9540.89%

0056元大高股息0.8669.36%1月22日37.0132.01%
00929復華台灣科技優息1.06.6％1月20日18.185.76%
00940元大台灣價值高息0.0455.81%1月8日9.33.33%
00730富邦臺灣優質高息0.115.72%1月20日23.097.90%
00943兆豐電子高息等權0.0655.42%1月19日14.41.34%
00701國泰股利精選300.74.82%1月20日29.0315.06%
00944野村趨勢動能高息0.0544.44%1月19日14.594.89%

00881國泰台灣科技龍頭2.6515.87%1月20日33.443.59%
00927群益半導體收益0.7713.84%1月17日22.2632.26%
00904新光臺灣半導體300.7612.71%1月20日23.9142.49%
00953B群益優選非投等債0.0617.49%1月12日9.772.52%

資料來源：CMoney (2026.01.02)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 00881國泰台灣科技龍頭 00927群益台灣半導體收益ETF 0050元大台灣50 00940元大臺灣價值高息 00929復華台灣科技優息ETF

